كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 205,3 مليار دولار خلال 10 سنوات، بما يمثل نسبة 31,7% من إجمالي متحصلات مصر من العملة الصعبة خلال تلك الفترة.
وأوضحت ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لنحو 18 مليار دولار خلال عام 2011 / 2012 في مقابل 12,6 مليار دولار خلال العام المالي 2010/2011 بنسبة 42,7% ، وارتفعت في العام المالي التالي لتسجل 18,7 مليار دولار بنسبة 3,9% عن العام المالي 2011 / 2012.
وانخفضت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي 2013/2014 مسجلة 18,5 مليار دولار بنسبة 0,8% عن العام المالي السابق عليه، لترتفع خلال العام المالي 2014/2015 لتسجل 19,3 مليار دولار بنسبة 4,4% عن العام المال 2013/2014.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجل 205.3 مليار دولار خلال 10 سنوات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق