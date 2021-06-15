

تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجل 205.3 مليار دولار خلال 10 سنوات تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجل 205.3 مليار دولار خلال 10 سنوات

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 205,3 مليار دولار خلال 10 سنوات، بما يمثل نسبة 31,7% من إجمالي متحصلات مصر من العملة الصعبة خلال تلك الفترة.



وأوضحت ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لنحو 18 مليار دولار خلال عام 2011 / 2012 في مقابل 12,6 مليار دولار خلال العام المالي 2010/2011 بنسبة 42,7% ، وارتفعت في العام المالي التالي لتسجل 18,7 مليار دولار بنسبة 3,9% عن العام المالي 2011 / 2012.



وانخفضت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي 2013/2014 مسجلة 18,5 مليار دولار بنسبة 0,8% عن العام المالي السابق عليه، لترتفع خلال العام المالي 2014/2015 لتسجل 19,3 مليار دولار بنسبة 4,4% عن العام المال 2013/2014.

قد يعجبك أيضا...

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج انخفاضا لنحو 17,1 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016 بنسبة 11,7% عن العام المالي السابق عليه، لتزيد لنحو 21,8 مليار دولار عام 2016/2017 بنسبة 27,7% عن عام 2015/ 2016.وزادت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لنحو 26,4 مليار دولار عام 2017/2018 بنسبة 21% عن عام 2016/2017، لتتراجع عام 2018/2019 لتسجل 25,2 مليار دولار بنسبة 4,7% عن عام 2017 /2018.ونمت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لنحو 27,8 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10,4 % عن العام السابق عليه.