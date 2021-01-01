تحذير أمريكي من إصابة نادرة في القلب بعد تلقي لقاحي «كورونا»

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لقاح «كورونا»

أعلنت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، أمس الجمعة، إضافة تحذير للتعليمات المصاحبة لجرعات لقاحي «فايزر بايونتيك» و«موديرنا»، المضادين لكوفيد-19، للإشارة إلى الخطر النادر للإصابة بالتهاب عضلة القلب بعد استخدامهما.

وقالت الإدارة في بيان إنه بالنسبة للقاحين تمت إضافة تحذير يقول إن تقارير الآثار السلبية تشير إلى زيادة مخاطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب ولا سيما بعد الجرعة الثانية، ومع ظهور الأعراض في غضون أيام قليلة بعد التطعيم.

وتم الإبلاغ عن أكثر من 1200 إصابة بالتهاب في عضلة القلب من بين نحو 300 مليون جرعة لقاح تم إعطاؤها، حسبما نقلت «رويترز».

وكانت الإصابات أعلى بشكل ملحوظ على ما يبدو بين الذكور وخلال الأسبوع الذي يلي جرعة اللقاح الثانية.

المصدر: وكالات

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