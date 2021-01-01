تحذيرات لا تغفلها تُنذرك قبل حدوث النوبة القلبية



النوبة القلبية النوبة القلبية

تحدث النوبة القلبية ، عندما لا يحصل جزء من عضلة القلب على كمية كافية من الدم ،كلما مر الوقت دون علاج لاستعادة تدفق الدم ، زاد الضرر الذي يصيب عضلة القلب ،مرض الشريان التاجي هو السبب الرئيسي للنوبات القلبية، السبب الأقل شيوعًا هو التشنج الشديد أو الانقباض المفاجئ للشريان التاجي الذي يمكن أن يوقف تدفق الدم إلى عضلة القلب.



ما هي أعراض النوبة القلبية؟

ألم أو انزعاج في الصدر، تنطوي معظم النوبات القلبية على شعور بعدم الراحة في منتصف الصدر أو في الجانب الأيسر منه يستمر لأكثر من بضع دقائق أو يختفي ويعود مرة أخرى.

الشعور بالضعف أو الدوخة أو الإغماء. قد تصابين أيضًا بعرق بارد.

ألم في الفك أو الرقبة أو الظهر.

ألم في أحد الذراعين أو الكتفين أو كليهما.

ضيق في التنفس ،غالبًا ما يأتي هذا مصحوبًا بعدم الراحة في الصدر ، ولكن يمكن أن يحدث ضيق في التنفس أيضًا قبل الشعور بعدم الراحة في الصدر.

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى للنوبة القلبية التعب غير المعتاد أو غير المبرر والغثيان أو القيء. النساء أكثر عرضة للإصابة بهذه الأعراض .



ما هي عوامل الخطر للنوبة القلبية؟

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يمكن أن تؤدي العديد من الحالات الصحية ونمط حياتك وعمرك وتاريخ عائلتك إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية. هذه تسمى عوامل الخطر. يعاني حوالي نصف الأمريكيين من عامل واحد على الأقل من عوامل الخطر الثلاثة الرئيسية لأمراض القلب: ارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، والتدخين.لا يمكن السيطرة على بعض عوامل الخطر ، مثل عمرك أو تاريخ عائلتك. ولكن يمكنك اتخاذ خطوات لتقليل المخاطر عن طريق تغيير العوامل التي يمكنك التحكم فيها.ما الذي يمكنني فعله للتعافي بعد نوبة قلبية؟إذا أصبت بنوبة قلبية ،يؤثر ذلك على إيقاع قلبك وقدرته على ضخ الدم إلى باقي أجزاء الجسم،كما أن الأشخاص المصابين بالسكتة الدماغية واضطرابات الكلى ومرض الشرايين المحيطية (PAD).كشف موقع heartdisease عن نصائح للتعافي من النوبة القلبية .النشاط البدني تحدث مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك حول الأشياء التي تقوم بها كل يوم في حياتك وعملك ،يطلب منك طبيبك تقييد العمل أو السفر أو النشاط الجنسي لبعض الوقت بعد الإصابة بنوبة قلبية.تغييرات نمط الحياة، اتباع نظام غذائي صحي ، وزيادة النشاط البدني ، والإقلاع عن التدخين ، وإدارة الإجهاد ، بالإضافة إلى تناول الأدوية الموصوفة ،يمكن أن يساعد في تحسين صحة قلبك ونوعية الحياة ،اسأل فريق الرعاية الصحية الخاص بك عن حضور برنامج يسمى إعادة تأهيل القلب لمساعدتك في إجراء هذه التغييرات في نمط الحياة.إعادة تأهيل القلب ،هو برنامج مهم لأي شخص يتعافى من نوبة قلبية أو قصور في القلب أو أي مشكلة قلبية أخرى تتطلب جراحة أو رعاية طبية، إعادة تأهيل القلب هو برنامج خاضع للإشراف يشملالنشاط البدنيالتثقيف حول الحياة الصحية ، بما في ذلك الأكل الصحي ، وتناول الأدوية كما هو موصوف ، وطرق مساعدتك على الإقلاع عن التدخينالاستشارة لإيجاد طرق لتخفيف التوتر وتحسين الصحة العقليةقد يساعدك فريق من الأشخاص من خلال إعادة تأهيل القلب ، بما في ذلك فريق الرعاية الصحية وأخصائيي التمارين والتغذية والمعالجين الفيزيائيين والمستشارين أو أخصائيي الصحة العقلية.