واصلت مؤشرات البورصة المصرية تباينها بمنتصف تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع وسط ارتفاع مؤشرات الرئيسي ايجي اكس 30 للأسهم القيادية وتراجع مؤشرا الأسهم المتوسطة والأوسع انتشارا.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 10279 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 2206 نقطة.
وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 12886 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 3997 نقطة.
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التعليقات على تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات آخر جلسات الأسبوع
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