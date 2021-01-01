بينيت يدعو نتنياهو وعائلته إلى التعامل باحترام والتوقف عن «الاستفزازات»

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صورة الخبر: بنيامين نتنياهو ونفتالي بينيت
بنيامين نتنياهو ونفتالي بينيت

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف نفتالي بينيت، زعيم حزب "يمينا" المتشدد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعائلته إلى التعامل باحترام، حسب قوله.

وقال بينيت: "هذا ليس وقت التظاهرات والاستفزازات"، وذلك نقلًا عن موقع القناة الثانية عشر الإسرائيلية.

يأتي ذلك عشية تصويت الكنيست الإسرائيلي على منح الثقة للائتلاف الحاكم الجديد، الذي يشترك خلاله بينيت مع زعيم المعارضة يائير لابيد، رئيس حزب "يش عتيد".

وأبانت نتائج الانتخابات التشريعية للكنيست الـ24 في تاريخ إسرائيل، التي جرت في مارس المنصرم، عن نتائج غير حاسمة للمشهد السياسي، وحقق حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو الأكثرية، بحصوله على 30 مقعدًا داخل الكنيست، لكنه تراجع عن الحصة، التي كانت بحوزة الحزب في الانتخابات السابقة والتي بلغت 36 مقعدًا.

كما أن كتلة اليمين بزعامة نتنياهو لم تنجح إلى جانب تحالف "يمينا"، بزعامة نفتالي بينيت، في الوصول إلى "الرقم الذهبي"، البالغ 61 مقعدًا، مقابل وصول كتلة "لا نتنياهو" لهذا الرقم، لكنها أطرافها يحملون أفكار سياسية مختلفة.

وبلغت توزيع الكتل 52 مقعدًا لكتلة نتنياهو، مقابل 57 مقعدًا لكتلة "لا نتنياهو"، و7 مقاعد لتحالف "يمينا"، و4 مقاعد للقائمة العربية الموحدة، بزعامة منصور عباس.

وفشل نتنياهو، الذي حقق حزبه الأكثرية في انتخابات الكنيست الأخيرة، في التوصل لائتلافٍ حاكمٍ يحظى بدعم 61 نائبًا في الكنيست على الأقل، مما جعل التفويض الحكومي ينتقل منه إلى زعيم المعارضة لابيد في 5 مايو الماضي، والذي نجح في الحصول على التوقيعات المطلوبة لتشكيل ائتلافٍ حاكمٍ في إسرائيل.
ويقضي اتفاق الائتلاف الحاكم بين لابيد وبينيت أن يتناوب الاثنان على رئاسة الحكومة، على أن يكون الأخير هو الأول.

وأجرت إسرائيل، في 23 مارس، رابع انتخابات تشريعية في غضون عامين، بعد ثلاثة استحقاقات متتالية أخيرة، خلال 9 أبريل 2019 و17 سبتمبر من نفس العام و2 مارس من العام الماضي.

المصدر: موقع القناة الثانية عشر الإسرائيلية

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