نفى هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، ما تردد بشأن وجود مفاوضات مع فرجاني ساسي، لاعب الزمالك.
وينتهي تعاقد فرجاني سوقال هاني سعيد في تصريحات لوسائل الإعلام بحضور مراسل "يلا كورة" "لا يمكن توقع نتيجة مباراة الإياب، وإن شاء الله نحقق نتيجة جيدة ونتأهل، كل الأمور واردة".
وتعادل بيراميدز أمام الرجاء في مصر بمباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.
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التعليقات على بيراميدز: لا نتفاوض مع ساسي.. والزمالك لم يطلب رمضان صبحي
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