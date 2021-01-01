

بوقاتي تكشف عن تشيرون Super Sport الجديدة بسعر 4 مليون دولار بوقاتي تكشف عن تشيرون Super Sport الجديدة بسعر 4 مليون دولار

كشفت بوقاتي عن فئة جديدة ضمن عائلة تشيرون حيث تأتي Super Sport الجديدة لتقدم مزيجاً من الفخامة المطلقة، مع السرعة العالية.



يتميز التصميم الخارجي للسيارة بمخارج هواء خلف الرفارف الأمامية تذكرنا بشقيقتها Centodieci، ويمكن إيجاد تشابه آخر بين السيارتين في تصميم مخارج العادم الرأسي. وتتميز Super Sport بصدامات أكثر حدة من باقي فئات تشيرون وتحمل الرفارف الخلفية شريط من الطلاء المغير للون السيارة.



تنوي بوقاتي إنتاج 60 نسخة فقط من السيارة -من ضمن 500 تشيرون بجميع فئاتها- وهذا يعني أن عدد سيارات Super Sport سيكون ضف عدد نسخ فئة 300+ التي تعتبر أسرع تشيرون -حتى الآن- وستباع كل سيارة من Super Sport بسعر أساسية 3.9 مليون دولار قابلة للزيادة بحسب طلبات العملاء.

جدير بالذكر أن فيديو تدشين السيارة شهد تصوير ساعة بوقاتي الباهظة، ودون أن تعلن الشركة عن تفاصيل المحرك فإن التوقعات تشير لمحرك 300+ سعة 16.4 لتر W16 رباعي التيربو والذي ينتج 1,580 حصان بدلاً من محرك تشيرون الأساسية والذي ينتج فقط 1,480 حصان.حددت الشركة السرعة القصوى للسيارة بـ440 كم/س، وهي أقل من شقيقتها 300+ ولكن ذلك يسمح بضبط السيارة لتكون أكثر راحة وفخامة، كما يمكن لها تحقيق تسارع 0-200 كم/س في 5.8 ثانية و 0-300 كم/س في 12.1 ثانية، بالمقارنة تحتاج تشيرون الأساسية 6.1 ثانية و13.1 ثانية على التوالي لتحقيق التسارع المذكور.











