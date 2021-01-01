كشفت بوقاتي عن فئة جديدة ضمن عائلة تشيرون حيث تأتي Super Sport الجديدة لتقدم مزيجاً من الفخامة المطلقة، مع السرعة العالية.
يتميز التصميم الخارجي للسيارة بمخارج هواء خلف الرفارف الأمامية تذكرنا بشقيقتها Centodieci، ويمكن إيجاد تشابه آخر بين السيارتين في تصميم مخارج العادم الرأسي. وتتميز Super Sport بصدامات أكثر حدة من باقي فئات تشيرون وتحمل الرفارف الخلفية شريط من الطلاء المغير للون السيارة.
تنوي بوقاتي إنتاج 60 نسخة فقط من السيارة -من ضمن 500 تشيرون بجميع فئاتها- وهذا يعني أن عدد سيارات Super Sport سيكون ضف عدد نسخ فئة 300+ التي تعتبر أسرع تشيرون -حتى الآن- وستباع كل سيارة من Super Sport بسعر أساسية 3.9 مليون دولار قابلة للزيادة بحسب طلبات العملاء.
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التعليقات على بوقاتي تكشف عن تشيرون Super Sport الجديدة بسعر 4 مليون دولار
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