

بورصة البحرين تختتم بارتفاع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.20% بورصة البحرين تختتم بارتفاع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.20%

اختتمت بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع المؤشر العام لسوق البحرين المالي بنسبة 0.20% رابحًا 3.12 نقطة ليغلق عند مستوى 1564 نقطة.



وبلغ حجم التداول بختام تعاملات اليوم 2.3 مليون سهم بقيمة 750.3 ألف دينار بحريني.



وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 13.59% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.91%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.15%.

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و تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.12% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية- بتلكو بنسبة 0.17%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.16%، وهبط سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 1.49%، ثم سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.8%.