

بورش 911 GT3 Touring تنضم إلى الجيل الجديد بورش 911 GT3 Touring تنضم إلى الجيل الجديد

حصل الجيل الجديد من بورش 911 على فئة GT3 Touring التي تصفها بورش بأنها “خيار أكثر دقة يحتفظ بكل أوقية من الإثارة والشعور والأداء الذي تتوقعه”.



تعتبر السيارة مشتقة مباشرة من GT3 تخلصت السيارة من الجناح الخلفي الضخم الثابت لصالح جناح آلي ممتد، الاختلافات الأخرى عن GT3 تتمثل ببعض التغييرات في الزخرفة مثل إطار النوافذ وشارات Touring. في الداخل تحصل GT3 Touring على فرش جلدي كامل مع تزيين خاص للوحة العدادات والأقسام الجانبية العلوية من الأبواب.



ما عدى ذلك فإن Tourıng هي نفسها GT3 القياسية بما في ذلك محرك 4.0 لتر مسطح ينتج 503 حصان، ويمكن طلب السيارة بناقل يدوي من 6 سرعات أو نناقل PDK من 7 سرعات. وتزن السيارة 1,418 كيلوغرام بالخيار الأول أو 1,435 كيلوغرام بالخيار الثاني.

سيبدأ سعر السيارة بما يعادل 161،100 دولار أمريكي وستبدأ الشركة في توزيعها عالمياً خلال أشهر.



