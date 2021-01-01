

بورش كايين ستحصل على شاشة أكبر للنظام المعلوماتي بورش كايين ستحصل على شاشة أكبر للنظام المعلوماتي

تعمل بورش على تحديثات منتصف العمر لكايين، والتي ستحصل على شاشة وسطية أكبر وعلى أحدث الأنظمة المعلوماتية من الشركة إضافة لتحسينات في التصميم الداخلي والخارجي.



لا تكشف الصور التجسسية عن التفاصيل النهائية فقد اعتدنا من بورش براعتها في التمويه، يلاحظ على أي حال أن الواجهة الخلفية تستعد لحمل مصابيح جديدة، بينما تبدو الواجهة الأمامية محافظة لحد كبير.



في الداخل، شوهدت شاشة جديدة للنظام المعلوماتي، ما يعني بطبيعة الحال تحسينات على كامل الكونسول الوسطي وأزرار وأدوات الأدخال المختلفة، كما نشاهد لوحة العدادات الرقمية الجديدة التي تلوح بنهاية لوحة العدادات التناظرية من الشركة.



