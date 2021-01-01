كشفت بورش عن سيارتها الـSUV الأسرع كايين تيربو GT.
تأتي السيارة بهيكل كايين كوبيه، وتتميز بواجهة رياضية وتطعيمات سوداء وحصلت على نظام تعليق أكثر انخفاضاً ورزمة أيروديناميكية معدلة ومخصصة لتيربو GT. تأتي الداخلية بمقاعد رياضية مكسوة بالكانتارا ولمسات خاصة بارزة لفئة تيربو GT. وحصلت السيارة على أحدث أنظمة بورش الترفيهية بدعم لأنظمة أندرويد أوتو وأبل كاربلاي.
تحمل السيارة محرك V8 ثنائي التريبو وبقوة 90 حصان و80 نيوتن-متر إضافية عن فئة تيربو الأساسية، أي أن السيارة تنتج 631 حصان و850 نيوتن-متر، ويتصل المحرك بناقل حركة ثنائي الكلتش من 8 سرعات.
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التعليقات على بورش تكشف عن كايين تيربو GT الأسرع بتسارع 3.3 ثانية
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