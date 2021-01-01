بورشه تطرح باناميرا الجديدة في مصر

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بورشه تطرح باناميرا الجديدة في مصر

من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك، أعلنت بورشه مصر (ووكيلها المحلي شركة SMG) عن طرح سيارة باناميرا الجديدة في السوق المصري، حيث قدمت الشركة من خلال الصفحة فيديو تستعرض فيه مميزات ومواصفات هذه السيارة الجديدة.

وتحمل هذه السيارة الجديدة محرك من فئة V6 يتصل بشاحن توربيني مزدوج، وهو بسعة 2900 سي سي وبقوة 330 حصان و450 نيوتن متر من عزم الدوران، بينما يتم تقديم فئات أخرى من السيارة بمحرك يصل قوته إلى 700 حصان كما ذكر الفيديو.

وسنوافيكم قريبا بأي تفاصيل رسمية أخرى (أسعار – مواصفات) يتم نشرها عن بورشه باناميرا الجديدة في السوق المصري.

المصدر: التوكيل

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