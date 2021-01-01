

بميزات هائلة.. تعرف على ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch 4 بميزات هائلة.. تعرف على ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch 4

كشفت بعض التسريبات عن تخطيط شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإنتاج ساعة ذكية ستعرف باسم Samsung Galaxy Watch 4.







جاءت التسريبات بعد ظهور معلومات حول الساعة الذكية فى قاعدة بيانات هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC ، والتي كانت مسؤولة عن تسريب معلومات حول ساعة سامسونج القادمة Galaxy Watch 4 ، بحسب ما ذكره موقع " slashgear".

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وكشفت التسريبات عن بعض التفاصيل حول الساعة الذكية القادمة، حيث أنها ستشارك بعض ميزات الجيل الحالي من ساعات سامسونج الذكية مثل Galaxy watch 3، لكن مع بعض الترقيات الرائعة.وتشير التسريبات إلى أن هذا الإصدار من سامسونج سوف يحمل رقم SM-R885 ، بحسب ما أعلنته هيئة أندرويد بناء على تسريبات هيئة الاتصالات الفيدرالية، فيما لم يتم تقديم أية معلومات حول حجم الساعة حتي الآن.كما ذكرت التسريبات أن شركة سامسونج لن ترفق شاحن مع الطراز القادم، كما أوضحت أن ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch 4 القادمة ستكون بنفس سعة بطارية Galaxy watch 3، لذلك ربما ستتمكن من استخدام شاحن Galaxy watch 3 الحالي مع الطراز الجديد Galaxy Watch 4.وقالت هيئة الاتصالات الفيدرالية إن ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch 4 ستدعم نظام الأقمار الصناعية GNSS لتوفير معلومات عن الموقع الجغرافي، وتطور طويل الأمد LTE للتعامل مع سرعات بينات عالية، وكذلك تقنية التواصل قريب المدى NFC، كما ستدعم الواي فاي والبلوتوث، و يمكن تخزين المسارات الصوتية على الذاكرة المدمجة للساعة.و يمكن للمستخدم توصيل سماعات رأس بلوتوث بالساعة الذكية، وهى الميزة التي يفضلها الأشخاص الرياضيين الذين يرغبون فى ترك هواتفهم فى المنزل أثناء الركض أو داخل صالات الألعاب الرياضية، ومن المتوقع أن تعمل ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch 4 بنظام التشغيل OS بدل من نظام Tizan .