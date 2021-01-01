

بميزات أكثر.. ريلمي تطلق سماعتها اللاسلكية Buds Q2 قريبًا بميزات أكثر.. ريلمي تطلق سماعتها اللاسلكية Buds Q2 قريبًا

تستعد شركة ريلمي Realme، لإطلاق سماعات الأذن اللاسلكية Buds Q2 الأحدث لها في الهند خلال الشهر الجاري، والتي ستنطلق إلى جانب إصداري هاتف Narzo 30 و 5G و4G.



ووفقا لموقع GSMarena التقني، على الرغم من أن العلامة التجارية الصينية لم تذكر تاريخ محدد لظهور سماعة Buds Q2 الاسلكية حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يتم تقديم سماعات ريلمي في السوق الهندي جنبًا إلى جنب مع الإصدار العادي من هاتف Narzo 30.



وكانت ريلمي قد أطلقت عن سماعتها اللاسلكية Realme Buds Q2، في باكستان في شهر أبريل الماضي، ولكن يختلف الطراز الخاص بالأسواق الهندية حيث سينطلق مع ميزة إلغاء الضوضاء النشطة "ANC"، على عكس الإصدار الباكستاني الذي جاء بميزة إلغاء الضوضاء البيئية ENC والتي تستخدم لإجراء مكالمات أكثر وضوحا.

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وتشير بعض التسريبات إلى أنه من الممكن أن تحصل سماعة Realme Buds Q2، على بعض التغييرات الأخرى، من بينها تغيير منفذ microUSB بمنفذ USB-C بحافظة السماعة.من المتوقع أن تأتي سماعة Realme Buds Q2 بمحرك Bass Boost بحجم 10مللميتر كما في الإصدار السابق، مع وضعا خاصا بالألعاب بزمن انتقال مختلف يبلغ 88 مللي ثانية، ونمط التحكم بالإيماءات، كما تدعم معايير IPX4 في مقاومة الماء والغبار، وتمتاز سماعة ريلمي بعمر بطارية يصل إلى 20 ساعة.ريلمي تطلق أولى إصدارات سلسلة Narzo 30ويشار إلى أن شركة ريلمي أطلقت أول إصداراتها من Narzo 30، خلال شهر مارس الماضي، تحت عنوان Narzo 30 Pro و 30A، حيث يركز الإصدار المتميز على الألعاب وجودة الكاميرا والاتصال السريع، في حين أن الإصدار الآخر جاء ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 6000 مللى أمبير في الساعة.ويتوفر هاتف Realme Narzo 30A، في الأواق الهندية بسعر يبدأ من 125 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 1900 جنيه مصري)، بينما هاتف Narzo 30 Pro 5G، يأتي مقابل سعر حوالى 235 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 3 آلاف و 600 جنيه مصري).