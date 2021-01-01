كشفت شركة RML عن نسختها الرياضية و التي تحمل اسم SHORT WHEELBASE ، و تعد هذه النسخة مستوحاة من الطراز العريق الخاص بشركة فيراري، و الذي يحمل اسم 250 GT SWB، حيث كانت الانطلاقة الأولى له في عام 1959، و استطاعت هذه السيارة أن تضع بصمة واضحة وسط إصدارات الصانع الإيطالي المخضرم، نسبة لتمتعها بالعديد من المقاومات الفريدة في هذا الوقت.
تصميم السيارة الرياضية SHORT WHEELBASE
تعتمد السيارة SHORT WHEELBASE على اطلالة كلاسيكية إلى حد كبير، تجعلنا بالفعل نصفها بالحفيدة الخاصة بالسيارة 250 GT SWB، و لكنها اعتمدت على مصابيح أمامية دائرية، مع شبكات امامية متعددة المقاطع، و التي تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع لمسات لامعة من الكروم باللون الفضي.
بينما ترتكز SHORT WHEELBASE على عجلات رياضية، مدعوم بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي مميز، مع مفهوم ثنائي الأبواب، بينما جاء السيارة بنسبة طول بلغت 4.26 متر، و عرض يقدر بـ 1.95 متر، و يبلغ الوزن الكلي لها نحو 1470 كجم، مع هيكل خارجي مصنع من الياف الكربون، و يذكر أن هذه النسخة سوف تنطلق عبر 30 نسخة فقط.
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التعليقات على بملامح فيراري .. RML تكشف عن سياراتها الرياضية SHORT WHEELBASE |صور
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