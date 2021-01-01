كشفت تقارير أن شركة Sotheby تقوم ببيع البرنامج الأصلي لاختراع الإنترنت بتقنية NFT في مزاد في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعتبر البرنامج هو الذي مهد الطريق للإنترنت الذي نعرفه اليوم بعد أكثر من 30 عامًا من إنشائه.
وبحسب موقع Yahoo News فإن كود مصدر شبكة الويب العالمية يتم بيعه لأول مرة بتقنية التشفير NFT في مزاد كبير حيث وصلت قيمته حتى الآن إلى حوالي 3 مليون دولار ، حيث من المقرر أن ينتهي المزاد يوم الأربعاء القادم.
ويتضمن البرنامج الأصلي لاختراع الإنترنت المباع في المزاد نسخة متحركة من ما يقرب من 10 آلاف سطر من التعليمات البرمجية ورسالة للسير Tim Berners-Lee تيم بيرنرز لي الذي يعد الأب الروحي لشبكة الإنترنت العالمية.
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التعليقات على بقيمة 3 ملايين دولار.. البرنامج الأصلي لاختراع الإنترنت معروض للبيع في مزاد
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