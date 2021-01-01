

بقوة 500 حصان .. ترقيات قوية لـ لوتس EXIGE 2012 بقوة 500 حصان .. ترقيات قوية لـ لوتس EXIGE 2012

تعتبر شركة لوتس الانجليزية هي واحدة من اقوى شركات تصنيع السيارت حول العالم، حيث يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1952، و اتخذت مقاطعة نورفك الواقعة في شرق انجلترا مقرًا لها، و استطاعت الشركة أن تتبني فلسفة سيارات السباق الرياضية و الخارقة طيلة تاريخها الممتد، مما جعلها تتألق بالعديد من نقاط القوة مثل الاداء الفني الخاص بالمحركات، و التصميمات الخارجية المميزة.



و تعد النسخة لوتس EXIGE 2012 من اشهر اصدارات الصانع الانجليزي المخضرم، حيث تميزت بقدراتها على خوض العديد من المهام، نسبة إلى كونها سيارة سباقات، إلى جانب التعزيزات القوية و التي تقدم مع النسخة الاصلية، و لكن يبدو أن هذه السنخة سوف تحمل العديد من القدرات القوية و التي تزيد من حدة الاداء.



مواصفات السيارة لوتس EXIGE 201



تعتمد لوتس EXIGE 2012 على محرك سداسي الاسطوانات طراز V6، سعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 345 حصان يعمل عبر شاحن فائق الاداء، و على الرغم من هذه الامكانيات المبهرة و القوية، لكن شملت عدة تعديلات جعلتها تنفرد بقوة قدرها 500 حصان، بالاضافة إلى ناقل حركة جديد يعمل بطريقة اسرع من النسخة السابقة، و التي كانت تستمد أوامر التسارع عبر علبة تروس يدوية.

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التصميم الخارجي لـ لوتس EXIGE 2012ظهرت لوتس EXIGE 2012 بمصابيح أمامية عدوانية، و فتحات تهوية على جانبي غطاء المحرك، مع صادم امامي منحفض للغاية يعمل على تعزيز قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى بروز جانبية ناجية العتبات تحمل شعار V6، مع سبويلر رياضي أنيق ذو مسافة شاهقة، بالاضافة إلى عجلات رياضية مدعوم بجنط معدني متعدد الاضلاع.