بـ 5 مشروبات طبيعية .. أوقفي الإسهال بأسرع طريقة



أوقفي الإسهال بأسرع طريقة أوقفي الإسهال بأسرع طريقة

أصبحت المشكلات الصحية شائعة جدًا هذه الأيام، فالبعض يعاني من الإسهال، ولا يستطيع التخلص منه أو معالجتة بشكل طبيعي كما أن البعض يفضل عدم تناول العقاقير الطبية لما تحتويه من آثار جانبية،إليك أفضل المشروبات الطبيعية لعلاج الإسهال.







كيف يؤثر الشاي على الإسهال؟



يعمل الشاي كمعزز للمناعة في الجسم، يساعد في محاربة الالتهاب ويقلل من الإجهاد التأكسدي ، ويوفر فوائد صحية ويخفف من الالتهاب وبالتالي ، توفر أوراق الشاي دواءً جيدًا لعلاج الإسهال.

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علاج الاسهالهناك الكثير من أنواع الشاي التي تساعد في علاج الإسهال بشكل أكبر اعتمادًا على الفوائد الغذائية والمكونات المضافة.1. شاي الزنجبيلشاي الزنجبيل علاج جيد للإسهال. يحتوي على جذور الزنجبيل من النباتات التي تحافظ على طعم حار. يحتوي على مركب الزنجبيل zingerone الذي يحسن عملية الهضم ويزيد من تدفق الدم ويقلل الالتهاب.2. شاي البابونجالبابونج هو أفضل شاي يمكن تناوله في حالات الإسهال. يقتل الطفيليات ومسببات الأمراض من خلال توفير الخصائص المضادة للبكتيريا.3. الشاي الأخضريستخدم الشاي الأخضر لإنقاص الوزن. مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر تعالج آلام المعدة والإسهال وتخفف من مشاكل الجهاز الهضمي. يمكن أن يكون الشاي الأخضر مع القرفة فعالين بالفعل في تهدئة المعدة، يساعد في منع البكتيريا التي تحمل أعراض الإسهال.4. شاي الشمريتم استخدامه بشكل متكرر في مراكز الرعاية الصحية الشاملة ؛ يتم تحضير شاي الشمر عن طريق تسخين بذور الشمر في الماء الساخن، يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تمكن عضلات المعدة من تقليل التقلصات والاسترخاء أثناء الإسهال.5. شاي أعشاب قابضالأعشاب القابضة تقلل من إفراز الماء والأغشية المخاطية وتجفف أغشية الأمعاء ،يساعد في علاج الإسهال. يعتبر شاي الأعشاب القابض علاجًا رائعًا للبراز الرخو والتحسين الفوري للإسهال.أطعمة تعالج الإسهالكشف موقع breastcancer، عن الغذاء المناسب إذا كنت تعاني من الإسهال:-تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البكتين، مثل عصير التفاح والموز والزبادي، يساعد البكتين ، وهو ألياف قابلة للذوبان في الماء، في تقليل الإسهال.-تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، مثل عصائر الفاكهة والمشروبات الرياضية والبطاطس بدون قشر والموز، فغالبًا ما يُفقد البوتاسيوم من خلال الإسهال.-تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، مثل الحساء والمرق والمشروبات الرياضية والبسكويت والمعجنات، يساعدك الملح على الاحتفاظ بالمياه حتى لا تصاب بالجفاف.-احصل على ما يكفي من البروتين، جرب اللحم البقري أو لحم الخنزير أو الديك الرومي أو الدجاج قليل الدهن أو البيض المطبوخ جيدًا أو التوفو، هذا يمكن أن يساعدك على تجنب التعب.إذا كنت تحب بعض الفواكه والخضروات، فتناولها مطبوخة وليست نيئة، يمكن لبعض الفواكه والخضروات النيئة أن تجعل الإسهال أسوأ، جرب الحساء المصنوع من الهليون المطبوخ أو البنجر أو الجزر أو الكوسة المقشرة أو الفطر أو الكرفس؛ معجون الطماطم؛ أو البطاطس المخبوزة بدون قشر.تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين أو الكحولية أو الغازية والأطعمة الساخنة جدًا أو الباردة. قد تهيج الجهاز الهضمي.تجنب استخدام منتجات التبغ، قد تهيج الجهاز الهضمي.تجنب الأطعمة الغنية بالدهون يمكن أن تعزز الإسهال.تجنب الأطعمة التي تسبب الغازات مثل العلكة والمشروبات الغازية، يمكن أن تهيج الجهاز الهضمي.قلل من الحليب ومنتجات الألبان، قد يكون من الصعب هضمها وتسبب الإسهال.تجنب المكسرات والفواكه والخضروات النيئة وخبز الحبوب الكاملة ومنتجات النخالة، يمكن أن تكون مزعجة للجهاز الهضمي.