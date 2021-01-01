بـ قرارات نارية.. أون تايم سبورت ترد على بيان الزمالك

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أصدرت قنوات أون تايم سبورت بياناً يخص نادي الزمالك، بعد القرار الذي اتخذه مجلس ادارة القلعة البيضاء اليوم بعدم التعامل مع قناة أون تايم سبورت بسبب التصريحات المغلوطة التي تخص الفريق الأول لكرة القدم بأبناء ميت عقبة.







وكتبت قنوات أون تايم سبورت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" تعلن قنوات " أون تايم سبورت" أنها بدأت تحقيقا موسعا استجابة للشكوى المقدمة من نادي الزمالك لما تم إذاعته من أحد مذيعيها فيما يخص صفقات النادي مع لاعبيه مؤكدة تقديرها الكامل لنادي الزمالك ومجلس إدارته.

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وتعلن القنوات أنها تتحرى الدقة والشفافية فيما يعرض على شاشاتها، أولا احترامأ لجمهور مشاهديها، وثانياً تقديراً لنادي الزمالك الكبير وجمهوره العريض وكل أندية مصر.أبدى حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك وجميع أعضاء اللجنة، رفضهم التام واستياءهم الشديد لما بدر من أحد مقدمي البرامج في "قناة أون تايم سبورت" حول المطالب المادية للاعب أشرف بن شرقي المحترف في صفوف الفريق لتجديد عقده مع الزمالك أو تفاصيل عقد أحمد سيد زيزو.وقرر جميع أعضاء اللجنة، عدم الظهور على القناة إلا بعد التكذيب والاعتذار الرسمي لنادي الزمالك عما حدث.ويحتفظ نادي الزمالك بحقه القانوني في الرد على كل الأكاذيب التي خرجت ضد النادي ولاعبيه أشوف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ووالده المحترم.وأكد رئيس وأعضاء اللجنة، بأن ما ذكر في القناة بخصوص تفاصيل تجديد عقد اللاعب أحمد سيد زيزو أو المطالب المادية للاعب بن شرقي لتجديد عقده هو من وحي الخيال ولا أساس له من الصحة، وطالب أعضاء اللجنة تحري الدقة والمصداقية فيما يخرج من القناة عن نادي الزمالك وتقديم رسالة إعلامية لا تثير الفتن وتزكي الروح الرياضية التي طالما نحرص وتحرص إدارة القناة عليها وسوف يصعد النادي الأمر للحصول على حقه وفقا للقانون.