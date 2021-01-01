بـ الثوم والكريمة والمشروم.. طريقة عمل كفتة الدجاج



طريقة عمل كفتة الدجاج طريقة عمل كفتة الدجاج

طريقة عمل كفتة الدجاج من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها في المنزل بأسهل الخطوات و بأقل المكونات، فيمكنك تقديم كفتة الدجاج بأكثر من طريقة و نكهة مختلفة.







قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك طريقة عمل كفتة الدجاج في المنزل بأكثر من نكهة مختلفة نستعرضها لكم فيما يلي.

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كفتة الدجاج الأساسيةطريقة عمل كفتة الدجاج الأساسية٥٠٠ جم صدور دجاج مفرومة٥٠٠ جم أوراك دجاج مفرومة٢ بصله أرباع٨ فص ثوم صحيحكوب بقدونس مفرومبقسماطملعقة كبيرة بهارات دجاجنصف ملعقة صغيرة حبهان مطحونملعقة صغيرة ثوم بودرملعقة صغيرة بصل بودر٢ ملعقة صغيرة بابريكارشة جوزة الطيبملح وفلفل أسودزيت نباتيطريقة التحضيرفي الكبة يفرم البصل مع الثوم مع الزيت مع كل التوابل حتى ينعم تماماً. تضاف خلطة التتبيل على الدجاج المفروم ويضاف البقدونس المفروم. يعجن الخليط باليد جيداً حتى يتجانس تماماً.*تشكل الكفته وتطهى حسب الرغبه.*لتفريز كفتة الدجاج ترص حبات الكفته في طبق فلين وتحفظ في الفريزر بمدة صلاحية ٣ شهور.كفتة دجاج بصوص الثوممقادير كفتة دجاج بصوص الثوم٥٠٠جرام كفتة دجاجنصف كوب دقيق٢راس ثومأعواد بقدونس مفرومرشة جوزة الطيبملح وفلفل أسود٢ كوب كريمةكوب مرقةزبدةطريقة التحضير :تغلف الكفتة بالدقيق ثم تشوح كفتة الدجاج سريعاً في الزبدة وعند حصولها على لون ذهبي ترفع الكفتة و نضيف قطعة زبدة و الثوم يشوح و نضيف المرقة ونصف كمية أعواد البقدونس. يترك الصوص ليغلي ويتكثف ومن ثم تضاف الكريمة وتترك لتغلي وتتكثف مع كل المكونات يضرب الصوص في الخلاط أو بإستخدام الهاند بليندر حتى ينعم تماماً. يرفع الصوص عالنار ليغلى ثم نضيف كفتة الدجاج ويضاف النصف الآخر من البقدونس على الوجه و يقدم بالهنا و الشفا .يقدم الطبق مع الأرز أو المكرونة والخضار السوتيه.كفتة دجاج اسيويمقادير كفتة دجاج اسيوي٥٠٠جرام كفتة دجاجملعقة كبيرة ثوم مفرومكوب ذرة حلوةكوب جزر مفروم٢ملعقة كبيرة خل٢ملعقة كبيرة سكرنصف كوب كاتشبنصف كوب باربيكيو٢ملعقة كبيرة صويا صوصزيت سمسمملعقة صغيرة زنجبيل بودرملعقة صغيرة بابريكاملحفلفل اسودطريقة التحضير :فى بولة نخلط الكاتشب و الباربيكيو و الخل و الصويا و السكر و التوابل و يقلب و يترك جانباً.فى ووك عالنار نضع زيت السمسم و نضيف كرات الكفتة تشوح ثم نضيف الجزر و الذرة الحلوة و نضيف الصوص و نضيف قليل من الماء الساخن و يقلب و يترك يغلى و يقدم بالهنا و الشفاكفتة الدجاج بالكريمة و المشروممقادير كفتة الدجاج بالكريمة و المشروم500 جرام كفتة دجاج500 جرام مشروم أنصافنصف كوب بقدونس مفروم6 فص ثوم مفروم2 ملعقة كبيرة دقيق2 كوب مرقة دجاج1 كوب كريمةزبدةرشة جوزة الطيبملعقة صغيرة ثوم بودرملعقة صغيرة بصل بودرملحفلفل أسودطريقة التحضيرفي طاسة كبيرة يضاف الزبدة وعندما يسخن تشوح به كرات الكفتة حتى تحصل على لون ذهبي وترفع من طاسة القلي. في نفس الطاسة تضاف قطعه من الزبدة ويشوح بها المشروم ويتبل بالفلفل الأسود وجوزة الطيب. يتم اضافة الكفتة مرة أخرى مع المشروم ويضاف الدقيق. يحمر الدقيق قليلا للتخلص من الطعم النشوي الغير مرغوب فيه. تضاف المرقة ويقلب الخليط جيدا للتأكد من ذوبان الدقيق تماما. تضاف الكريمة والبقدونس ويتبل الصوص بالملح والفلفل الأسود. تقدم الكفتة مع الأرز أو المكرونة والسوتيه.* افكار لتقديم الاطباقارز جاسمين مسلوقارز بسمتى اصفرمكرونة مسلوقة و متشوحة فى زبدة و ثوم