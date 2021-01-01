بعوادم غير مألوفة.. بي إم دبليو X8 الجديدة تظهر في لقطات تجسسية

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صورة الخبر: بعوادم غير مألوفة.. بي إم دبليو X8 الجديدة تظهر في لقطات تجسسية
بعوادم غير مألوفة.. بي إم دبليو X8 الجديدة تظهر في لقطات تجسسية

ظهرت السيارة بي إم دبليو X8 وهي تُجري اختباراتها على الطريق بتمويه أقل مما ظهرت به سابقًا، وقد تم التقاط صور تجسسية لها تُظهر تصميمًا غير مألوف لأنابيب العادم، حيث ظهر زوج من الأنابيب العمودية يخرج من كل جانب من المصد الخلفي.

تأتي فتحات العادم بتصميم سداسي، وهي نظمة بحيث تكون الأطراف الأقصر في الأعلى والأسفل، ما يجعلها أوسع في المنتصف، وقد بدا الجزء الخلفي من X8 كأن الأنبوب السفلي فقط هو الذي يعمل، لكن لا يمكن التأكد من ذلك بالطبع إلا عند طرح السيارة وتجربتها. خلاف ذلك، فإن X8 لا تكشف أكثر بكثير من الأمثلة السابقة للنموذج القادم. يبدو أن هناك كسوة إضافية للجسم حول العمود D وعلى جانبي غطاء المحرك.

يخبرنا ملصق "Hybrid Test Vehicle" الموجود على المؤخرة أن هذه السيارة بها مجموعة نقل حركة كهربائية. تشير شائعة إلى أن طراز M الذي يتصدر النطاق يستخدم محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.4 لتر مع محرك كهربائي بإجمالي 750 حصانًا. يُزعم أيضًا أن هناك هجينًا إضافيًا مشتركًا مع الجيل السابع من السلسلة التالية.

يقال إن التصميم الداخلي لـ X8 سيكون متاحًا فقط بتصميم من صفين، على الرغم من المساحة الكبيرة للسيارة. سيتمكن المشترون من اختيار تصميم من صفين وخمسة مقاعد. لزيادة المساحة للركاب الخلفيين، ستكون هناك أيضًا نسخة مع كرسيين في الخلف.

تشير المعلومات المتوافرة حاليًا إلى ظهور X8 لأول مرة في أواخر عام 2021، قبل طرحها للبيع في عام 2022. من المحتمل أن يصل طراز M في أواخر عام 2022.

صورة الخبر: بعوادم غير مألوفة.. بي إم دبليو X8 الجديدة تظهر في لقطات تجسسية

المصدر: عالم السيارات

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