بعد سن الـ 60 .. كيف تستمتع بسنوات العمر الذهبية



بعد سن الـ 60 بعد سن الـ 60

يتخوف البعض من التقدم فى العمر والوصول لـ سن الـ 60 والدخول في مرحلة الشيخوخة وما قد يصاحبها من متاعب وأمراض جسدية ونفسية.



تستطيع أن تحول هذه المرحلة من العمر إلى السنوات الذهبية إذا تعاملت معها بالشكل المناسب وأدركت مزاياها ، وعرض موقع “ WebMD ” بعض مميزات سن الـ 60 ومابعده.



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من أهم مميزات التقدم في العمر أن الشخص يجيد استخدام ما تعلمه من معارف وخبرات على مدار سنوات حياته تسمى الذكاء المتبلور، والذي يستمر في التحسن والتطور حتى يبلغ الإنسان سن 65 أو 70.اللطف وحسن المعشريصبح الإنسان أكثر قبولًا مع التقدم في العمر خاصة فى الستينيات ومن المحتمل أن يكون أكثر سعادة وأقل ميلًا للغضب، ولم يكتشف العلماء السبب وراء حدوث ذلك التطور بالضبط، لكن توضح بعض النظريات أن الإنسان في هذه المرحلة العمرية يصبح قادرًا على التحكم في انفعالاته وعواطفه بشكل أفضل ويركز أكثر على كيفية تحقيق أقصى استفادة من الحياة.التناغم مع الآخرينمع بلوغ الأربعينات من العمر يصبح الشخص أكثر انسجامًا مع مشاعر الآخرين أكثر من أي وقت مضى في حياته، هذه النظرة الثاقبة حول كيفية تفكير الآخرين وشعورهم يجعل العيش مع الأهل والأحباء أسهل وتساعد على التواصل بشكل أفضل مع زملاءالعمل.ارتقاء وتألقفى أغلب الاوقات تتغير أنماط النوم مع بلوغ مرحلة العمر الذهبي سن الـ 60، وتكون هناك فرصة جيدة لأن يستيقظ مبكرًا كما كان يرغب لسنوات طويلة، ويشعر الشخص بالنعاس مبكرًا ويستيقظ مبكرًا، بما يمنح الجسم فوائد جيدة.أظهرت إحدى الدراسات أنه على الرغم من أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا يميلون إلى الاستيقاظ أثناء الليل، إلا أن معظمهم قال إنهم ينامون في الليل بانتظام.التخلص من الصداع النصفيعند تجاوز الانسان سن الـ 60 وبلوغه السبعين من العمر يمكن أن تختفي مشكلة الصداع النصفي التي ربما يكون قد عانى منها كثيرًا في شبابه، لا تتخطى نسبة السيدات اللواتي يعانين من الصداع النصفي بعد مرحلة الـ70 عامًا 10% والرجال 5% .ثقة بالنفسبينت بعض الدراسات العلمية أن احترام الذات يزداد مع التقدم في العمر والثروة والتعليم والصحة الجيدة والتوظيف، ولتجنب المشكلات الشائعة التي يعاني منها البعض عند بلوغ سن المعاش ينصح الخبراء بالبحث عن هدف جديد مع الاهتمام بالالتزام بأنماط الحياة الصحية والعمل حتى سن أكبر في أي مجال يهواه المسن.ضغوط أقلوفقًا لتقرير سنوي حول المعاناة من الإجهاد في الولايات المتحدة صادر عن جمعية علم النفس الأميركية، يتعرض كبار السن بضغوط أقل من نظرائهم الأصغر سنًا، يمكن ألا ينطبق الأمر على البعض بسبب ظهور مشكلات صحية أو مادية، لكن يقول 9 من كل 10 من كبار السن إنهم يستطيعون تدبر الأمر بهدوء خاصة بعد سن الـ 60