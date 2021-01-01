بعد حاجة كريستيان إريكسن له .. أنواع وفائدة جهاز تنظيم القلب



جهاز تنظيم القلب جهاز تنظيم القلب

يحتاج لاعب الدنمارك كريستيان إريكسن إلى جهاز لتنظيم ضربات القلب بعد سقوطه على أرض الملعب خلال بطولة يورو 2020، بحسب طبيب المنتخب الدنماركي.







وأصيب لاعب خط الوسط البالغ من العمر 29 عاما بنوبة قلبية خلال المباراة، التي هزم فيها فريقه أمام فنلندا في كوبنهاجن يوم السبت.

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وقال طبيب المنتخب الدنماركي، مورتن بوزين، إن الجهاز الذي ينتظر تركيبه "ضروري بسبب اضطرابات نبض القلب" لدى اللاعب وفقا ل " bbc"ما هو منظم ضربات القلب؟جهاز تنظيم ضربات القلب هو جهاز يرسل نبضات كهربائية صغيرة إلى عضلة القلب للحفاظ على معدل ضربات القلب المناسب أو لتحفيز الغرف السفلية للقلب (البطينين)، يمكن أيضًا استخدام جهاز تنظيم ضربات القلب لعلاج نوبات الإغماء (الإغماء) وفشل القلب الاحتقاني واعتلال عضلة القلب الضخامي.أنواع أجهزة تنظيم ضربات القلبأنواع أجهزة تنظيم ضربات القلب مذكورة أدناه، سيقرر طبيبك نوع جهاز تنظيم ضربات القلب الذي تحتاجه بناءً على حالة قلبك.يحدد طبيبك أيضًا المعدل الأدنى (أدنى معدل لضربات القلب) لضبط منظم ضربات القلب. عندما ينخفض ​​معدل ضربات قلبك عن المعدل المحدد ، يولد جهاز تنظيم ضربات القلب (يطلق) نبضة تمر عبر الرصاص إلى عضلة القلب، يؤدي هذا إلى تقلص عضلة القلب ، مما يؤدي إلى نبضات القلب.يخفف جهاز تنظيم ضربات القلب القابل للزرع أعراض نظم القلب البطيء وغير المنتظم. يقوم بذلك عن طريق استعادة معدل ضربات القلب الطبيعي. يوفر معدل ضربات القلب الطبيعي لجسمك الكمية المناسبة من الدورة الدموية.جهاز تنظيم ضربات القلب: لاصقة واحدة موضوعة في منتصف ظهرك وواحدة على صدرك. يتيح ذلك للطبيب والممرضة تسريع معدل ضربات قلبك إذا كان بطيئًا جدًا ، أو توصيل الطاقة إلى قلبك إذا كان المعدل سريعًا جدًا.مخطط كهربية القلب أو مخطط كهربية القلب: يتم توصيله بالعديد من بقع الأقطاب الكهربائية اللاصقة الموضوعة على صدرك ، وكذلك داخل قلبك. يقدم صورة على شاشات النبضات الكهربائية التي تنتقل عبر القلب.جهاز قياس ضغط الدم : متصل بجهاز قياس ضغط الدم على ذراعك. يفحص ضغط الدم طوال العملية.جهاز قياس التأكسج: يتم توصيله بمشبك صغير يوضع على إصبعك. يتحقق من مستوى الأكسجين في دمك.التنظير الفلوري: سيتم وضع جهاز كبير للأشعة السينية فوقك لمساعدة الأطباء على رؤية العملاء المتوقعين على شاشة الأشعة السينية أثناء الإجراء.فوائد جهاز تنظيم ضربات القلبمن خلال تنظيم ضربات القلب ، يمكن لجهاز تنظيم ضربات القلب في كثير من الأحيان القضاء على أعراض بطء القلب. هذا يعني أن الأفراد غالبًا ما يكون لديهم طاقة أكبر وضيق تنفس أقل. ومع ذلك ، فإن جهاز تنظيم ضربات القلب ليس علاجًا. لن يمنع أو يوقف أمراض القلب ، ولن يمنع النوبات القلبية.