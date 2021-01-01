بعد تمجيد رموز الإخوان في مقرر دراسي..عقوبات رادعة لمخالفي قانون تنظيم الجامعات

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صورة الخبر: جامعة طنطا
جامعة طنطا

حالة من الجدل أثيرت على وسائل التواصل الاجتماعي ، بسبب صفحات كتاب جامعي يتم تدريسه في جامعة طنطا ، يحمل اسم "تدريس اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين بين النظرية والتطبيق" ، حيث ضم تمجيداً في حسن البنا وسيد قطب رموز الجماعة الإرهابية، والمعروف عنهما أفكارهما التي تبنت الفكر التكفيري الذي تستند اليه الجماعة الارهابية.

ويرجع الكتاب الجامعي ، لأستاذ دكتور عبدالحميد عبدالله عبدالحميد، أستاذ تعليم اللغويات التطبيقية، ورئيس قسم المناهج الأسبق، وأستاذة دكتورة ريهام ماهر، أستاذ المناهج وطرق المناهج بكلية التربية جامعة طنطا، حيث يجري تدريس الكتاب ضمن منهج الفرقة الثالثة للكلية.


وقال الدكتور أسامة السيد، عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، إن الخطأ يسأل عنه مؤلف الكتاب، ولا يمكن أن نعفيه من المسئولية، وتم حظر تداول الكتاب والتحقيق مع مؤلفية لأنه لا يمكن السكوت عن مثل هذه الأخطاء وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات إما بالإحالة لمجلس تأديب أو الاكتفاء بتوقيع عقوبة.

وشدد عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، علي وضع عقوبة رادعة للذين يخالفون قانون تنظيم الجامعات فى هذا الشأن من الأساتذة، ولذلك ضرورة التشديد علي لجنة مراجعة المادة العلمية بشكل كاف، وهى لجان لتقييم الكتاب الجامعى تخضع لشروط و مواصفات وزارة التعليم العالى بحيث تحقق النتائج التعليمية المستهدفة للطالب.

المصدر: elbalad

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