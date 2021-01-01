بعد تطاوله على القانون والمرأة.. المحامي عصام عجاج ينسحب على الهواء.. فيديو



المحامي عصام عجاج المحامي عصام عجاج

نشبت مشادة كلامية على الهواء، ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة "المحور"، بين عصام عجاج المحامي، و ولاء عادلي، المحامية، والدكتورة إيمان الريس استشاري العلاقات الأسرية، وذلك بعد تصريحات عصام العجاج وقوله "قانون الأسرة قانون زفت".



ورفضت الإعلامية بسمة وهبة، تصريحات المحامي عصام عجاج، وقالت له:" أتحفظ على هذه الكلمات.. إحنا في حلفة مش خناقة".



وقال عصام عجاج المحامي، ساخرًا:" الست اللى تطلق من زوجها، متاخدش نص ثروته فقط.. لا تاخد نص قلبه ونصف فشته.. فين السيدات الموجودة بالشارع؟".

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فيما أشارت المحامية ولاء عدلي، إلى أن الدعوى بحصول الزوجة على نصف ثروة الزوج في حالة الطلاق أمر غير قابل للتطبيق، مشددة على ضرورة تعويض المرأة التي يتم طلاقها ودون أخذ رأيها.فيما قالت الدكتورة إيمان الريس استشاري العلاقات الأسرية: "نحن ندافع عن السيدات من القهر والظلم، وخاصة فيما يتعلق بالرؤية وتداعيات الطلاق العنيفة التي تتعرض لها".وواجهت الدكتورة إيمان الريس استشاري العلاقات الأسرية، المحامي عصام عجاج، وقالت له :"ما الحل القانوني لحصول المرأة على حقوقها.. ليس لديك حلول"، قبل تنشب المشادة بينها على الهواء، قبل تدخل الإعلامية بسمة وهبة، وتقول له :" وطي نبرة صوتك انت مش في حوار مش خناقة"، كما رفضت استكمال حلقتها معه على الهواء، معقبة:" مش هكمل الحلقة بأسلوبك المرفوض ده".