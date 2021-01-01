بعد تجديد محمود حمدي "الونش"، وأحمد سيد "زيزو" رسميا، بدأ الزمالك التحرك بالفعل للتجديد مع نجم ثالث، وهو أشرف بنشرقي.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك سيعقد جلسة مع أشرف بنشرقي ووكيله خلال الأيام القليلة المقبلة، لبدء إجراءات التجديد معه رسميا.
أشرف بنشرقي انضم لنادي الزمالك قبل بداية الموسم الماضي. وفاز مع الفريق ببطولات كأس مصر، وكأس السوبر المصري، وكأس السوبر الإفريقي.
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التعليقات على بعد الونش وزيزو.. الزمالك يبدأ إجراءات تجديد بنشرقي
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