بريطاني يخسر 90 كيلوغراما من وزنه ويندم على ذلك

أعرب مواطن بريطاني يدعى جوش سميث من ويتشرش عن ندمه بعد أن خسر 90 كيلوغراما من وزنه، وذلك بسبب أن جلده أصبح مترهلا.
وأشارت صحيفة "ذي ميرر" البريطانية إلى أن "سميث (26 عاما) اكتشف خلال رحلة إلى أمستردام، أنه وصديقه أكثر الناس بدانة في المدينة. وبعد الرحلة، قرر إنقاص وزنه".
وأضافت: "خلال 4 سنوات، تمكن سميث من إنقاص وزنه من 165 إلى 76 كيلوغراما، مما منحه الثقة في البداية، لكنه ومع ذلك، بدأ لاحقا ملاحظة أنه مع فقدان الوزن، ترهل جلده".
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