بريطانيا تسجل ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا

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فيروس كورونا

أعلنت الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 9055 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، و9 حالات وفاة بسبب الفيروس.

وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأربعاء، عن دراسة إمكانية إلزام تطعيم العاملين في الرعاية الصحية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

فيما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تأجيل رفع القيود المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19" في بريطانيا لنحو 4 أسابيع، حتى 19 يوليو.



وأعرب جونسون، عن قلق بلاده من زيادة انتشار السلالة المتحورة لفيروس كورونا، مؤكدا أن بريطانيا شهدت ارتفاعاً في أعداد الإصابات بكورونا بنسبة 64% في الأسبوع.



وأضاف : "رفع إجراءات الإغلاق المفروضة ضد كورونا في الوقت الحالي قد يتسبب في آلاف الوفيات".


وسجلت بريطانيا- البلد الأكثر تضرراً في أوروبا- ما يقرب من 128 ألف وفاة جراء الفيروس، مع تفشي سلالة "دلتا" التي رصدت للمرة الأولى في الهند داخل الأراضي البريطانية.



وتقول الحكومة البريطانية، إن تأجيل رفع القيود الأخيرة يسمح بإتاحة الفرصة لتطعيم مزيد من الأشخاص، وبالتالي حماية مزيد من السكان من عدوى كورونا.



فيما يثير القرار غضب جزء من معسكر جونسون المحافظ، ويمثل نكسة كبيرة للعديد من الشركات، التي تأمل في رفع القيود بالكامل بحلول الصيف لتعويض خسائر العام الماضي.

المصدر: elbalad

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