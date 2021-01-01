برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021



نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

ينتظر الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة نهاية العام 2021 والتى من المقرر ان تظهر خلال ساعات.



نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2021 تظهر خلال ساعات ومن المقرر بحسب مصادر أن يكون تنسيق القبول الثانوية العامة بين 240 و 245 درجة ولكن قد يتم خفضه بناء على نسبة الاشغال بالمدارس.



نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالاسم والرقم القومي

ومن المقرر أن يتم اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة برقم الجلوس والرقم القومي على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

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وقالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة انه سيتم إتاحة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة من خلال رقم الجلوس.موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات الإعدادية برقم الجلوسوللحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة نهاية العام الحالي 2021 برقم الجلوس اضغط هناhttp://www.cairogovresults.com/Results/DifferentStagesوكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تفقد بدء امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ بمدرستي الشهيد محمد هاني مصطفى الرسمية للغات ( المقريزي سابقا ) بإدارة مصر الجديدة التعليمية ومدرسة نوبار الحديثة بنات بعابدين للاطمئنان على سير الامتحانات دون أي عقبات ، حيث يؤدي ١٥٨٧٩٦ طالب وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع ) في ٧٥١ لجنة كما يؤدي طالبان الامتحان بلجنة بمستشفى ٥٧٣٧٥ .وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة إلى أن الامتحان بجميع لجان القاهرة تم بدون اي معوقات حيث أدى الطلاب إمتحان اللغة العربية في اول ايام الامتحانات مضيفاً أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميا قبل بدء الإمتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة ، بالإضافة إلى تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحيث لا تتجاوز ١٤ طالب وطالبة لمراعاة المسافات البينية بينهم.وقد أشاد المحافظ بالتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حرصا على الصحة العامة.