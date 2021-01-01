برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة



نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021 بنسبة نجاح 83.31% حيث بلغ عدد المتقدمين 163507 طالبا وطالبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني نجح منهم 135267 طالبا وطالبة.







وأشار محافظ الجيزة إلى أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية 292 طالب وطالب حيث تصدرت إدارات الوراق وجنوب والشيخ زايد وأكتوبر والعمرانية أعلى نسب النجاح.

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كما اعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبه نجاح 96.67% ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 100% بالاضافه الى نتيجة القسم المهنى بنسبه نجاح 85.23% .من جانبه أكد مجدى الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة متمنياً دوام النجاح والتفوق لابنائنا الطلاب .وللحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة بعد إعتمادها من اللواء احمد راشد محافظ الجيزة “اضغط هنا"https://www.giza-edu.com/nat.html