ينشر"اليوم السابع"، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية ، بعد اعتمادها من الدكتور ممدوح غراب للعام الدراسي 2020 /2021 بنسبة نجاح بلغت 81.85%، حيث تقدم لأداء الامتحان 115132 طالبا وطالبة حضر منهم 114466.
كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 93.9 % حيث تقدم لآداء الامتحان 2826 طالب وطالبة حضر منهم 2562.
واعتمد المحافظ النتيجة العامة لإمتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 95.5 % حيث تقدم لآداء الامتحان 66 طالب وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 80 % حيث تقدم لآداء الإمتحان 10 طلاب.
هنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي ، مشيداً بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب ، مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.
https://img.youm7.com/ArticleImgs/2021/6/19/3246867-natiga2021.rar
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على برقم الجلوس .. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق