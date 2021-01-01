برقم الجلوس .. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية



نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية

ينشر"اليوم السابع"، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية ، بعد اعتمادها من الدكتور ممدوح غراب للعام الدراسي 2020 /2021 بنسبة نجاح بلغت 81.85%، حيث تقدم لأداء الامتحان 115132 طالبا وطالبة حضر منهم 114466.



كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 93.9 % حيث تقدم لآداء الامتحان 2826 طالب وطالبة حضر منهم 2562.



واعتمد المحافظ النتيجة العامة لإمتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 95.5 % حيث تقدم لآداء الامتحان 66 طالب وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 80 % حيث تقدم لآداء الإمتحان 10 طلاب.



هنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي ، مشيداً بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب ، مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.

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