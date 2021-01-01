

"برجر مجانى" يتسبب فى احتجاز عمال مطعم وجبات سريعة من قبل ضباط باكستانيين "برجر مجانى" يتسبب فى احتجاز عمال مطعم وجبات سريعة من قبل ضباط باكستانيين

فى واقعة غريبة احتجز مجموعة من ضباط الشرطة الباكستانية العاملين وأصحاب مطعم للوجبات السريعة، عقابا لهم على رفض إعطائهم شطائر برجر بالمجان.



واعتقل الضباط كل موظفى فرع مطعم للوجبات السريعة البالغ عددهم 19 موظفا، فى مدينة لاهور الشرقية، واحتجزوهم لمدة 7 ساعات طوال مساء السبت الماضى، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.



ونشرت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة، بيانا عبر السوشيال ميديا، جاء فيه "هذه ليست المرة الأولى التى يحدث فيها شىء كهذا مع فرق مطبخنا فى مطعمنا، لكننا نريد التأكد من أن هذه هى المرة الأخيرة".

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بداية الأزمة عندما رفض الموظفون فى المطعم تلبية طلب من ضيف خاص رفيع المستوى، بحسب ما أخبرهم به ضباط الشرطة الباكستانية.ومن جهته أعلن إنعام غني، المسئول البارز بشرطة الإقليم على "تويتر"، أنه تم إيقاف 9 من ضباط الشرطة المتورطين، وذلك استجابة لصيحات العديد من المواطنين المستنكرين للواقعة، فى أول استجابة رسمية للواقعة التى أثارت جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرا إلى أنه لا يجوز لأحد أن يستغل القانون.وفى سياق آخر كشف تقرير صادر عن وزارة الصحة فى ولاية البنجاب الباكستانية أن الولاية لا تزال تفشل فى تحقيق هدفها المحدد للتطعيم ضد فيروس كورونا.وأضاف التقرير أن نحو 300000 متلقى للجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لم يعودوا لتلقي الجرعة الثانية منه.