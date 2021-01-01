بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار



طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

تحتار العديد من الأمهات عند تقديم السندوتشات لأطفالها ويساعد تقديم مقبلات الجبن بالخضار على تشجيع الأطفال لتناول مختلف الأطعمة بشكل جديد ومختلف، والحصول على الفوائد الصحية عند تناول مقبلات الجبن بالخضار اللذيذ والشهي.



مقادير مقبلات الجبن بالخضار

الجبن الكريمي



جزر مفروم

قد يعجبك أيضا...

بصل مفرومفجل مفرومكرفس مفرومملح وفلفلجبن موزاريلا مبشورللتقديم:أصابع فلفل ألوانخياربصل أخضرخبز محمصطريقة تحضير مقبلات الجبن بالخضار* تخلط جميع المكونات ثم يفرد الخليط فوق الخبز.* يقدم مقبلات الجبن بالخضار مع الخضار بالهنا.