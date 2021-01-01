تحتار العديد من الأمهات عند تقديم السندوتشات لأطفالها ويساعد تقديم مقبلات الجبن بالخضار على تشجيع الأطفال لتناول مختلف الأطعمة بشكل جديد ومختلف، والحصول على الفوائد الصحية عند تناول مقبلات الجبن بالخضار اللذيذ والشهي.
مقادير مقبلات الجبن بالخضار
الجبن الكريمي
جزر مفروم
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التعليقات على بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار
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