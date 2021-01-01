بدون ملينات .. 5 حيل للحفاظ على صحة الأمعاء



صحة الأمعاء صحة الأمعاء

هل تعانى من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ وعسر الهضم فيمكن أن تؤدي عادات الأكل السيئة والوجبات الثقيلة إلى خلل في حركة أمعائك إليك أفضل أطعمه وفقا لموقع هيلث لصحة الأمعاء فهى غنية بالألياف التى تساعد على تحسين عملية الهضم.



1: الحبوب الكاملة





إذا كنت تريد أن تعمل أمعائك بشكل طبيعي ، فعليك إضافة الحبوب الكاملة إلى نظامك الغذائي اليومي.

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الحبوب الكاملة مليئة بالألياف ومضادات الأكسدة والمغذيات الدقيقة الأخرى وتساعد الحبوب الكاملة أيضًا على منع الإمساك عن طريق تليين البراز وصحة الجهاز الهضمى2: الخضراوات الورقيةالخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ والبروكلي واللفت غنية بالألياف الغذائية وكذلك الفيتامينات والمعادن والحديد.يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الخضار الورقية إلى تحسين جركة أمعائك ويعمل بطريقة أفضل.3: البروتينات الخالية من الدهونالبروتينات الخالية من الدهون مفيدة للمريض الذي يعاني من متلازمة القولون العصبيالبروتينات الخالية من الدهون هي أطعمة غنية بالبروتينات وقليلة الدهون مثل الدجاج أو السمك الأبيض.يمكن أن تسبب الأطعمة الغنية بالدهون تقلصات في الأمعاء مما قد يعيق صحة الأمعاء.4: الفواكه قليلة السكرعندما تريد الحفاظ على صحة أمعائك ، عليك تقليل السكر من نظامك الغذائي. تحتوي الفواكه على مستويات عالية من السكر مثل المانجو والتوت والتفاح التي يمكن أن تنتج الانتفاخ أو الانتفاخ الغازي في البطن.5: الزبادييعتبر الزبادي مصدرًا ممتازًا للبكتيريا الحية والصديقة والتي تُعرف باسم البروبيوتيك. يتم تحضير الزبادي من الحليب المخمر الذي يمكن أن يساعد في تحسين عملية الهضم والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. يمكنك تناول الزبادي كوجبة إفطار أو مزجها مع الفواكه للحصول على مزيج لذيذ.