بدون كوافير ... طرق سهلة لعمل سبا spa للشعر في المنزل



سبا الشعر سبا الشعر

هل سمعت عن سبا الشعر؟ ولا تجدين الوقت الكافي للذهاب للكوافير ،إليك طريقة عمل سبا spa للشعر في المنزل مع علاجات الشعر السهلة والفعالة .





1. سبا زيت الزيتون للشعر





إذا كنتي تبحثين عن مكيف رائع ، فلا يوجد شيء أفضل من زيت الزيتون ! إذا كنتي لا ترغبين في حرق حفرة في جيبك ، فجرّبي سبا الشعر بزيت الزيتون السهل في المنزل.

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تحتاجين إلى:• منشفة• ماء ساخن - بخار• 3-4 ملاعق كبيرة زيت زيتونطريقة سبا زيت الزيتون للشعر• حسب طول شعرك ، خذي 3-4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون ، ودلكي برفق على أطرافك وفروة رأسك.• باستخدام جهاز بخار محمول باليد ، قم بالبخار لشعرك لمدة 15 دقيقة تقريبًا.• بعد تبخير شعرك ، اغمسي المنشفة في الماء الساخن ثم اعصريها ولفيها حول شعرك.• بعد ذلك ، انتظري حوالي 15-20 دقيقة ثم اغسلي شعرك بشامبو خفيف.• كرري سبا الشعر هذا مرتين في الأسبوع.يحتوي زيت الزيتون على خصائص مضادة للأكسدة ، لذلك يوفر ترطيبًا وتغذية مكثفة لشعرك. كما أنه يمنع تلف الشعر وبالتالي فهو مناسب لجميع أنواع الشعر. اقرئي دليلنا النهائي حول كيفية الحصول على شعر لامع بالطريقة السهلة .2. علاج سبا الموز للشعرإذا كان شعرك جافًا ومتجعدًا ، فإن سبا بانانا هير مناسب لك. إنه علاج منزلي مثالي للشعر الجاف والباهت. لا يضيف الموز لمعانًا لشعرك فحسب ، بل يساعد أيضًا في تقوية شعرك.تحتاج إلى:• منشفة• 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون• 1 موزة ناضجة• ماء ساخن - بخارطريقة عمل سبا الموز للشعر• يضاف زيت الزيتون في عجينة الموز المهروس.• قومي بتبخير شعرك بالبخار باستخدام جهاز بخار واتركي البخار يستقر.• الآن ضعي معجون الموز واتركي قناع الموز لمدة 30 دقيقة.• اغسلي شعرك بشامبو خفيف وكرر هذا العلاج مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج أفضل.نظرًا لأن الموز مصدر غني بالفيتامينات والمعادن ، فإن استخدام قناع الشعر هذا يمكن أن يحسن نسيج شعرك ويمكن أن يحافظ على لمعانه. كما أنه يمنع مشكلة الأطراف المتقصفة وبالتالي فهو علاج بسيط وفعال للشعر.3. علاج الشعر بخل التفاحعلاج سبا للشعر بخل التفاح هو شيء يختاره الكثير من الناس في الوقت الحاضر. خل التفاح به مجموعة واسعة من الفوائد لبشرتك وشعرك وصحتك. ومن ثم ، امنحي شعرك لمعانًا طبيعيًا مع علاج سبا الشعر السهل هذا.تحتاج إلى:• زجاجة رذاذ.• 2 ملعقة كبيرة خل التفاح• 1 كوب ماء• منشفةطريقة عمل سبا خل التفاح للشعر• أولاً ، اغسلي شعرك بشامبو خفيف واعصري الماء الزائد من شعرك.• أضيفي ملعقتين كبيرتين من خل التفاح وكوب من الماء في زجاجة رذاذ واخلطيها جيدًا.• رشي المحلول على شعرك وانتظري حوالي 10 دقائق.• اغسلي شعرك بالماء البارد. يمكن استخدام علاج سبا الشعر هذا مرة كل أسبوعين.يعتبر خل التفاح من العوامل الطبيعية لفك تشابك الشعر. إذا كنت تعاني من مشكلة قشرة الرأس ، فاستخدمها بانتظام وشاهد التغيير في غضون أيام قليلة. علاج سبا الشعر هذا مناسب لجميع أنواع الشعر.4. علاج سبا العسل للشعرللعسل عددًا نهائيًا من الفوائد لبشرتك وشعرك وصحتك أيضًا. يرطب ويغذي بشرتك وشعرك ، وبالتالي يرطبها من الداخل إلى الخارج. إذا كنتي ترغبين في الحصول على شعر طويل ولامع ، جرب علاج سبا الشعر هذا مرة كل أسبوعين.تحتاج إلى:• منشفة• عسل - نصف كوبطريقة عمل سبا العسل للشعر• ضعي العسل على شعرك الرطب واتركيه لمدة 15 دقيقة تقريبًا. إذا كان هناك فوضى ، لفي شعرك بمنشفة.• اغسلي شعرك جيداً بالماء البارد والشامبو اللطيف.إذا كنت تعتقد أن شعرك مجعد وجاف ، فإن علاج العسل بالعسل هو أحد الخيارات المثالية. السبب الذي يجعله يضيف لمعانًا لشعرك هو أن العسل له خصائص مطرية. سبا الشعر هذا مناسب لجميع أنواع الشعر.