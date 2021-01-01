بدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني بكلية الصيدلة جامعة حلوان إلكترونيا



كلية الصيدلة بجامعة حلوان كلية الصيدلة بجامعة حلوان

عقدت كلية الصيدلة بجامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اختبارات الفصل الدراسي الثاني وذلك عقب تطبيق الاختبارات الالكترونية في أربعة برامج مختلفة وبما يتعدى ستين مقررا للفرق والمستويات المختلفة بكل برامج الكلية.



وتعد جامعة حلوان من أوائل الجامعات الحكومية المصرية التي يجري بها الاختبارات الالكترونية عبر منظومة الاختبارات الالكترونية التي دشنها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا، وذلك داخل مركز جامعة حلوان للاختبارات الالكترونية للقطاع الطبي والذي تفضل بافتتاحه مؤخرا أ.د خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



أوضح الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن الجامعة تسعي إلى تطبيق الاختبارات الإلكترونية بكلياتها في ظل الانطلاق التدريجي نحو التحول الرقمي الشامل في منظومة التعليم لضمان جودة العملية التعليمية وفقا للمعايير العالمية.

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وقد أشار الأستاذ الدكتور سامح سرور إلي أهمية تطبيق منظومة الاختبارات الالكترونية من أجل دعم العملية التعليمية حيث تتيح المنظومة المساواة بين الطلاب وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب وتوفر السرعة والدقة وفي الحصول على النتائج، كما أنها تسهم في إجراء التحليلات الإحصائية بسهولة ويسر ما ينعكس على تطوير وتجويد المخرجات التعليمية.وتعد كلية الصيدلة جامعة حلوان أولي كليات الصيدلة التي تبنت تطبيق منظومة المجلس الأعلى للجامعات للاختبارات الإلكترونية التي تبث من المجلس الأعلى للجامعات وذلك تحت رعاية وإشراف الأستاذ الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة والأستاذ الدكتور هشام سليمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة يارا عصام مدير وحدة القياس والتقويم بالكلية.وخلال عقد الامتحانات قام الأستاذ الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بعمل جولة تفقدية داخل اللجان للاطمئنان على سير الاختبارات الإلكترونية والتأكد من تذليل أي عقبات أمام الطلاب وتقديم كافة الدعم المعنوي من سيادته للطلاب والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من قبل الطلاب والملاحظين داخل اللجان وتعقيم اللجان قبل وبعد الانتهاء من الاختبارات.وتقام الاختبارات الإلكترونية بجامعة حلوان تحت إشراف تنفيذي من قبل أ.د / مختار بكر مستشار رئيس الجامعة للمشروعات والاتفاقيات الدولية والتدريب ا.د / منى نصر المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) ومدير مركز الحساب العلمي والأستاذة الدكتورة سامية على مدير مشروع الاختبارات الإلكترونية.