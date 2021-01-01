بخلاف ربط الساقين.. 4 حيل فعالة لعلاج التقوس



علاج التقوس للساقين علاج التقوس للساقين

يعتمد علاج التقوس للساقين على معرفة الأسباب في حدوثها، وعادة ما تكون موجودة منذ الولادة؛ حيث تلتف قدم الطفل خارج وضعها أو شكلها الطبيعي مما يتسبب في شكل القوس او كما يعرف بتقوس الساقين، إلا ان البعض يلجأ إلى بط الساقين لعلاج التقوس، وهو ما سنوقم بتوضيحه في السطور التالية.





ربط الساقين لعلاج التقوس





لا يعتبر ربط الساقين لعلاج التقوس أمر صحي للأطفال، وهو أمر لا يساعد على علاج التقوس على الإطلاق، وإنما يمكن ببمارسة بعض النصائح والحيل ان تساهم في تقليل تقوس الساقين عند الأطفال، ومن أبرزها :

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علاج تقوس الساقين عند الشباب بالتمارين1- حزام اليوجا :وبخلاف ربط الساقين لعلاج التقوس ممارسة اليوجا هي واحدة من وسائل علاج التقوس بكل سهولة وبشكل طبيعي وأمن، على المصاب بالتقوس الحصول على حزام اليوجا وربط الساقين مع بعض، وننصح بعمل بعض وضعيات اليوجا مثل الإنحناء إلى الأمام هذا التمرين البسيط يساعد على تصحيح وتعديل شكل الساقين وعلاج التقوس ويقوي عضلات الساق.2- التدليك :وبخلاف ربط الساقين لعلاج التقوس، فمن المعروف أن التدليك أو المساج من طرق علاج مشاكل العظام، حيث أنه يساعد على إعادة الساقين والركبتين إلى شكلهم الأصلي، فقط نقوم برفع أحدى الساقين مع ثني الركبة ودفعها إلى الصدر، ونكرر الطريقة مع الساق الأخرى.