بخلاف ربط الساقين.. 4 حيل فعالة لعلاج التقوس

يعتمد علاج التقوس للساقين على معرفة الأسباب في حدوثها، وعادة ما تكون موجودة منذ الولادة؛ حيث تلتف قدم الطفل خارج وضعها أو شكلها الطبيعي مما يتسبب في شكل القوس او كما يعرف بتقوس الساقين، إلا ان البعض يلجأ إلى بط الساقين لعلاج التقوس، وهو ما سنوقم بتوضيحه في السطور التالية.
ربط الساقين لعلاج التقوس
لا يعتبر ربط الساقين لعلاج التقوس أمر صحي للأطفال، وهو أمر لا يساعد على علاج التقوس على الإطلاق، وإنما يمكن ببمارسة بعض النصائح والحيل ان تساهم في تقليل تقوس الساقين عند الأطفال، ومن أبرزها :
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