بخلاف بي إن سبورت.. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلى والترجي



الأهلى والترجي الأهلى والترجي

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مواجهة قوية أمام الترجي التونسي مساء السبت المقبل فى إطار لقاءات إياب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا .



ومن المقرر أن تنقل المباراة بين الأهلى والترجي عبر قناة أون تايم سبورت “ البث الأرضي ” بجانب نقلها أيضا عبر بي إن سبورت المشفرة .



وكان الأهلى حقق فوزا مهما على حساب الترجي بهدف دون رد فى مباراة الذهاب فى تونس .

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ويدخل فريق الأهلي معسكرا مغلقا اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الترجي الرياضي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها مساء السبت المقبل بإستاد السلام.وسيخوض الأهلي تدريباته اليوم علي أن يعلن بعدها بيتسو موسيماني المدير الفني قائمة اللاعبين التي سيدخل بها المعسكر المغلق.وبات محمد مجدي أفشه لاعب الوسط جاهزاً بدنياً وفنياً لقيادة الأهلي من بداية المباراة المقرر لها السبت المقبل بعد ان حل بديلاً في مواجهة السبت الماضي وصنع الفارق وكان سبب في قدرة أبناء الأهلي علي تسجيل الهدف الوحيدة الذي أحرزه محمد شريف.وأعلن طبيب الأهلي أحمد أبوعبلة جاهزية بدر بانون وأكرم توفيق لخوض المباراة بشكل كامل بعد ان تعرضوا لكدمات خفيفة في مواجهة الذهاب.يذكر أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد خلال الساعات الماضية، أن وزارة الداخلية رفضت طلب النادي الأهلي بخصوص تواجد الجماهير أمام نادي الترجي يوم السبت المقبل.وقال أحمد مجاهد في تصريحات هاتفية لفضائية “ أون تايم سبورتس ”، تقدمنا بطلب النادي الأهلي للجهات الأمنية بشأن حضور عدد من الجماهير في اللقاء المقبل أمام الترجي التونسي ولكن وصلنا الرد بالرفض".وأوضح أحمد مجاهد أنه تم إرسال خطاب الأمن إلي النادي الأهلي لتوضيح الرؤية أمام الجميع .