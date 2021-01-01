

بالقهوة والسكر البني.. أبسط طرق تقشير الجسم للتخلص من الجلد «الميت» بالقهوة والسكر البني.. أبسط طرق تقشير الجسم للتخلص من الجلد «الميت»

أكدت الدراسات أن تقشير الجسم يساعد على التخلص من خلال الجلد الميتة، وتحفيز إنتاج الكولاجين، والحصول على بشرة مشدودة، والشعور بالاسترخاء والهدوء.



في هذا التقرير، نرصد لك وصفات طبيعية لتقشير الجسم:



وصفات طبيعية لتقشير الجسم: وصفة القهوة

توجد بعض الأدلة العلمية على أن الكافيين قد يساعد في تقليل ظهور السيلوليت، كما يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة، من خلال تحضير1/2 كوب من القهوة المطحونة، مع ملعقتين كبيرتين من الماء الساخن،مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الدافئ، ثم إضافة القهوة المطحونة والماء الساخن إلى وعاء، مع إضافة زيت جوز الهند، مع التقليب ثم وضع الخليط على الجسم مع التدليك لتقشير الجسم.

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وصفة السكر البني لتقشير الجسميساعد السكر البني في تقشير البشرة، والتخلص من خلايا الجلد الميتة، من خلال تحضير 1/2 كوب من السكر البني مع نصف كوب من زيت طبيعى مثل زيت جوز الهند أو الجوجوبا أو الزيتون، ثم مزج المكونات مع بعض للحصول على قوام متناسق، ثم إضافة قطرة أو قطرتين من الزيت العطري مع التقليب، ثم وضع الخليط على الجسم مع التدليك للتخلص من الجلد الميت.وصفة الفراولة لتقشير الجسميمكن استخدام مسحوق الفراولة في تقشير الجسم من خلال تحضير 1 و 1/2 كوب من ملح الهيمالايا الوردي، مع ملعقة من بودرة فراولة مع ملعقة كبيرة من الجلسرين وملعقة صغيرة من زيت البرتقال العطري، مع نصف كوب زيت بذور عباد الشمس، وفى حالة إذا كانت البشرة حساسة يمكن تخطي مقشر الملح وإذا كانت البشرة جافة، يمكن الاكتفاء بمزيج من الملح ومسحوق الفراولة الغني بفيتامين سي والجلسرين المرطب للبشرة.الزيوت العطرية لتقشير الجسمولتقشير الجسم يمكن تحضير كوب من ملح بحري ناعم و2 أو 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند، و4 حبات ليمون، مبشور، 20 قطرة من زيت الليمون الحلو، مع التقليب للحصول على قوام متناسق ثم وضع المزيج على الجسم مع التقشير للتخلص من خلايا الجلد الميتة.