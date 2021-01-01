بالفيديو.. طلاب جامعة حلوان يبتكرون "مرايا" تكشف عن مرضى كورونا



كريم شداد الطالب المبتكر المرآه كريم شداد الطالب المبتكر المرآه

ابتكر طلاب قسم تكنولوجيا الإلكترونيات بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان “مرايا” تقوم بقياس عدد ضربات القلب وتستخدم في الكشف عن الأشخاص المصابين بفيروس كوفيد 19 (كورونا).







جاء هذا الابتكار تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور ابراهيم لطفي عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتور مصطفى الطوخي رئيس قسم تكنولوجيا الالكترونيات، والدكتور محمد عبد الدايم .

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وقال الطالب كريم شداد الطالب بالفرقة الثانية قسم تكنولوجيا الإلكترونيات إن الغرض من المرايا هو معرفة نسبة الأكسجين في الدم وقياس نبضات القلب للمريض و هل هو مصاب بفيروس كورونا أم لا.وأوضح الطالب كريم شداد عبر تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه استوحي فكرة المرايا الذكية من خلال متابعته لمسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف الذي عرض في شهر رمضان قبل الماضى، والذى كانت تدور أحداثه فى المستقبل حيث اصبحت جميع أشكال الحياة تعتمد على التكنولوجيا .ومن هنا داعبت الفكرة مخيلته، ليقوم بالبحث فى الكتب والمراجع العلمية مستعينا بأساتذته فى الكلية لتصميم المرايا، وأثناء العمل على المشروع أصيب بفيروس كورونا الامر الذى جعله يوقف العمل على مشروعه حتى يتماثل للشفاء.وأثناء رحلة العلاج عمل التحاليل والاشعات بسؤال الطبيب المعالج له اكتشف انه يتم الكشف عن مرضى كورونا من خلال قياس معدل ضربات القلب للشخص وانه فى حالة إصابة الشخص بفيروس كورونا يكون معدل ضربات قلبه أقل من 95 وأن هذا هو أول التحاليل التى يقوم بها الدكتور لتشخيص فيروس كورونا .وأضاف الطالب كريم شداد انه عمل مشروعه بجهده الذاتي بالكامل ومن أمواله الخاصة وانه كان يريد إضافة العديد من المزايا الاخري للمرايا لكنه لم يستطع لكثرة التكاليف التى لا يستطيع أن يوفرها فهو ما زال طالبا فى الفرقة الثانية بالكلية، ويمكن التحكم في المرايا من ابلكيشن علي الموبايل ومن خلال الابلكيشن يتمكن الدكتور من متابعة حالة المريض من أي مكان في العالم.أكد “شداد” أن المرايا تقوم بدور تشخيصي للشخص المريض لتكتشف المرض فيمكن أن يكون الشخص المصاب فى غرفة بالعزل إذا كان مصابا بكورونا وبصحبته المرآة فيقيم نفسه ويتم تشخيصه وإرسال بيانات حالته الى الطبيب المعالج عن طريق الابلكيشن.