بالفيديو.. رمضان عبد الرازق يوضح سبب انتشار الإرهاب والتطرف



الشيخ رمضان عبدالرازق الشيخ رمضان عبدالرازق

قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، إن من أسباب الإرهاب والتطرف والتشدد، أن يشيخ الشيخ صحيفته بدون وفهم وعلم، وإنما ينقل ما يقرأ فقط.







وتابع عبد الرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الإمام الشافعى قال أدوات العلم أربع، شيخ فتاح يعنى يفتح مغاليق العلم، وعقل رجاح، وكتب صحاح، ومداومة والحاح".

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الجندي يحذر من الحلف كذبًاوحذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من حلف اليمين كذبًا، مؤكدًا أن حلف اليمين يكون على نية المستحلف.قال الجندي، خلال حلقة برنامج” لعلهم يفقهون” المذاع على قناة “dmc”، اليوم الخميس، إن الإطلاق العام شئ والخاص شئ آخر وحين يتحدث الفقهاء يتحدثون عن الخاص، متابعًا أن الحلف يكون بنية من يقوم بالتحليف، والدليل على ذلك أن القاضي يُحلف الشاهد.كما حذر الشيخ خالد الجندى ، من عدم توقير الله، أثناء الأذان أو الصلاة أو قراءة القرآن الكريم، موضحا "مينفعش تقرأ القرآن وأنت بالمايو.. أو نائم، توقيرا لله".وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لازم ابنك بيشوفك وأنت بتقرأ القرآن الكريم، تحترم كتاب الله، لازم يشوفك وأنت بتنزل رجل من على رجل أول لما تسمع الأذان، أولادنا هتضيع لو متعلموش توقير الدين".