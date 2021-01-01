بالفيديو.. رمضان عبدالمعز: لا طلاق للزوجة إلا بعد حصولها على حقوقها



الشيخ رمضان عبدالمعز الشيخ رمضان عبدالمعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إنه إذا قرر الرجل تطليق زوجته عليه أن يتفق أولا على كل حقوقها قبل القيام بالطلاق، لافتا إلى أن هذا ما أمرنا الله سبحانه وتعالى، فى القرآن الكريم، فى قوله( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ) .







وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "هذه سبب كل مشاكلنا، إذا أردتم تطليق النساء، اقعد الأول اديها حقوقها من العدة والنفقة والمؤخر وخلافه، وبعد كده طلق براحتك".

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من جانبه حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من عدم توقير الله، أثناء الأذان أو الصلاة أو قراءة القرآن الكريم، موضحا "مينفعش تقرأ القرآن وأنت بالمايو.. أو نائم، توقيرا لله".وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لازم ابنك بيشوفك وأنت بتقرأ القرآن الكريم، تحترم كتاب الله، لازم يشوفك وأنت بتنزل رجل من على رجل أول لما تسمع الآذان، أولادنا هتضيع لو متعلموش توقير الدين".