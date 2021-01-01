قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إنه إذا قرر الرجل تطليق زوجته عليه أن يتفق أولا على كل حقوقها قبل القيام بالطلاق، لافتا إلى أن هذا ما أمرنا الله سبحانه وتعالى، فى القرآن الكريم، فى قوله( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ) .
وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "هذه سبب كل مشاكلنا، إذا أردتم تطليق النساء، اقعد الأول اديها حقوقها من العدة والنفقة والمؤخر وخلافه، وبعد كده طلق براحتك".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بالفيديو.. رمضان عبدالمعز: لا طلاق للزوجة إلا بعد حصولها على حقوقها
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق