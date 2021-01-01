بأسهل الخطوات.. طريقة عمل برجر التونة



طريقة عمل برجر التونة طريقة عمل برجر التونة

برجر تونة من الأطباق الجديدة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، فيمكنك إعداده وتحضيره في المنزل وتقديمه لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات وأقل المكونات من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج “على قد الإيد” على قناة “سي بي سي سفرة”.



وتبحث الكثيرات من ربات المنزل عن الأكلات الجديدة والشهية التي يمكن أن تقدمها لأطفالها، فيمكنها القيام بتجربة وصفة طريقة عمل برجر تونة في المنزل بمذاق شهي ولذيذ.





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مقادير برجر تونة2 علبة تونةربع كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسةربع كوب بقسماطبيضةشبتبصل مبشورزيتفلفل أسودكمون ناعمملحطريقة تحضير برجر تونة- تصفى التونة وتفرم مع البصل والشبت والبيضة والكمون والملح والبطاطس المسلوقة.- يضاف البقسماط ويقلب كل الخليط حتى الحصول على قوام متماسك.- يشكل الخليط إلى أقراص.- يفضل وضع الأقراص في الثلاجة أو الفريزر لتتماسك.- يوضع البرجر على جريل مدهون بالزيت.- يقلب على الوجه الآخر- يقدم عند تمام النضج.