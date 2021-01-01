بأسهل الخطوات.. طريقة عمل برجر التونة

برجر تونة من الأطباق الجديدة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، فيمكنك إعداده وتحضيره في المنزل وتقديمه لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات وأقل المكونات من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج “على قد الإيد” على قناة “سي بي سي سفرة”.
وتبحث الكثيرات من ربات المنزل عن الأكلات الجديدة والشهية التي يمكن أن تقدمها لأطفالها، فيمكنها القيام بتجربة وصفة طريقة عمل برجر تونة في المنزل بمذاق شهي ولذيذ.
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