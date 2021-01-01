اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى



مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، باندلاع اشتباكات بين المصلين بالمسجد الأقصى، وقوات الاحتلال عقب اقتحام الأخيرة باب السلسلة في المسجد وإطلاقها الرصاص المعدني على المصلين.



وذكرت الوكالة أن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.



وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل لـ"وفا"، بأن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق، والسقوط والتعرض للضرب من قبل جيش الاحتلال خلال المواجهات.

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وخرج مئات المواطنين عقب صلاة الجمعة على مدخل البلدة المغلق بالمكعبات الاسمنتية منذ أسبوع، والتي دعت إليها لجنة التنسيق الفصائلي في البلدة، حيث تدور مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال، للمطالبة بإزالة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية عن قمة جبل صبيح.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت من ساعات الليل الطرق المؤدية للبلدة بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية.