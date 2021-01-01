أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، باندلاع اشتباكات بين المصلين بالمسجد الأقصى، وقوات الاحتلال عقب اقتحام الأخيرة باب السلسلة في المسجد وإطلاقها الرصاص المعدني على المصلين.
وذكرت الوكالة أن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل لـ"وفا"، بأن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق، والسقوط والتعرض للضرب من قبل جيش الاحتلال خلال المواجهات.
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التعليقات على اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى
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