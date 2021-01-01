أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن إدارة الأهلي أنهت صفقة كريم فؤاد لاعب فريق النجوم، والمعار لفريق إنبي بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى أن "النادي الأهلي أنهى صفقة كريم فؤاد، ودي أول صفقاته في الموسم الجديد، خلاص الصفقة خلصت، وسيتم توظيف كريم فؤاد كظهير أيمن وأيسر".
وعلى الجانب الأخر ، ينتظر مسئولو النادى الأهلى القرار الحاسم والنهائى من قبل الجهات المختصة بشأن الحضور الجماهيري خلال مباراة الفريق أمام الترجي المقرر إقامتها السبت المقبل باستاد السلام، فى إطار لقاءات إياب الدور قبل النهائى لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
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التعليقات على انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا
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