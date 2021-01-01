انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا



الإعلامي أحمد شوبير الإعلامي أحمد شوبير

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن إدارة الأهلي أنهت صفقة كريم فؤاد لاعب فريق النجوم، والمعار لفريق إنبي بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى أن "النادي الأهلي أنهى صفقة كريم فؤاد، ودي أول صفقاته في الموسم الجديد، خلاص الصفقة خلصت، وسيتم توظيف كريم فؤاد كظهير أيمن وأيسر".



وعلى الجانب الأخر ، ينتظر مسئولو النادى الأهلى القرار الحاسم والنهائى من قبل الجهات المختصة بشأن الحضور الجماهيري خلال مباراة الفريق أمام الترجي المقرر إقامتها السبت المقبل باستاد السلام، فى إطار لقاءات إياب الدور قبل النهائى لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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وشهدت الأيام الماضية تلقى الأهلى خطابا رسمى من قبل الاتحاد الأفريقي (كاف)، يؤكد فيه موافقته على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى أمام الترجي.واشترط الكاف حصول المارد الأحمر على موافقة الجهات الحكومية من أجل السماح بالحضور الجماهيري بعدد حد أقصى 10 آلاف مشجع.وعلم “صدى البلد” أن هناك موافقة مبدئية من قبل الجهات الحكومية بشأن حضور عدد من جماهير الأهلى فى المباراة المقبلة أمام الترجي، ولكن لن يكون العدد 10 آلاف مشجع، ومن المقرر أن يقام اجتماع مهم خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم الأمر بشكل تام ونهائى.وحقق فريق الأهلي فوزاً مستحقاً على منافسه الترجي التونسي بهدف نظيف عن طريق محمد شريف، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا ليضع الأهلي قدماً في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.