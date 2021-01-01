

انتبه.. هذا الفيتامين في العنب يسبب تجلط دم انتبه.. هذا الفيتامين في العنب يسبب تجلط دم

يعد العنب الأحمر أو الأخضر من الفواكه الشهيرة، التي تنتشر في فصل الصيف، ويأكله المصريون في وجبات العشاء، أو حتى بين الوجبات للتسلية.



إلى جانب مضادات الأكسدة الوفرة وقليلًا من الألياف، هناك عنصر غذائي واحد قد لا تعرفه يكمن داخل كل حبة، فيتامين ك.



في كوب واحد من عنب المائدة الخام، ستجد 22 ميكروجرامًا من هذه المغذيات الدقيقة، مما يوفر حوالي 24٪ من الحصة الغذائية الموصى بها (RDA) للنساء و 18٪ للرجال.

بالنسبة لمعظم الناس ، فإن الحصول على الكثير من فيتامين ك أمر جيد جدًا.

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وتقول كيلسي لورينتش، اختصاصي تغذية، «فيتامين K هو أحد العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد الدم على التجلط».وأضافت «نقص فيتامين K يمكن أن يؤدي إلى زيادة الكدمات أو النزيف المفرط عندما تصاب بجرح لأنه لا يوجد ما يكفي في نظامك لمساعدة دمك على التجلط».لكن قد تحتاج مجموعة واحدة من الناس إلى توخي الحذر بشأن مقدار هذه العناصر الغذائية التي يحصلون عليها من العنب.وأشارت «يحتاج الأشخاص الذين يتناولون الأدوية لمنع تجلط الدم إلى الانتباه لفيتامين ك وإن تناول الكثير من فيتامين ك أو القليل منه أثناء تناول دواء لتسييل الدم يمكن أن يجعل الأدوية غير فعالة أو فعالة للغاية، مما يؤدي إلى حدوث جلطات دموية مهددة للحياة أو نزيف وكدمات مفرطة».إذا كنت تتناول مميعات الدم (مثل الكومادين أو الوارفارين) ، فلا داعي للذعر- أو حتى استبعاد العنب من نظامك الغذائي بالضرورة.يقول Lorencz «لا ينبغي أن يكون تناول العنب مصدر قلق كبير إذا كنت تتناول أدوية تسييل الدم ، ولكن اعتمادًا على الحصص وعدد الأطعمة الأخرى المحتوية على فيتامين K التي تتناولها، يمكن أن تحدث فرقًا».وتوصي باستخدام مخطط للأطعمة عالية ومتوسطة ومنخفضة فيتامين ك لاختيار نفس الكمية تقريبًا من كل مجموعة يوميًا.إذا كان العنب يدخل في نظامك الغذائي بشكل منتظم، فهذا رائع! فقط تذكر أنه أثناء تناول هذه الأدوية ، فإن الاتساق الغذائي هو المفتاح.يختتم Lorencz: «بالنسبة لمخففات الدم، فإن أهم شيء هو الحفاظ على تناسق تناول فيتامين “إذا كنت ستأكل المزيد من الطعام بفيتامين K ، كما هو الحال عندما تتناول العنب، فتأكد من تنبيه طبيبك قبل زيادة استهلاكك ومرة ​​أخرى عند تقليصه».