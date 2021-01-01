امرأة في حالة ذعر بعد عثورها على قتيل تحت السجادة.. فيديو



قتيل تحت السجادة قتيل تحت السجادة

تخيل أثناء قيامك ببعض أعمال التنظيف داخل منزلك، تتفاجئ باكتشاف مرعب أسفل سجادة الصالون، وماذا لو كان هذا الاكتشاف هو آثار قتيل وقع في ذلك المكان؟.







وثقت امرأة مذعورة لحظة عثورها على أثر جثة قتيل على الخشب أسفل سجادتها، وذلك خلال مقطع فيديو ترك رواد تطبيق TikTok في رعب.

في مقطع فيديو، شاركت إحدى مستخدمات TikTok لحظة عثورها على أثر جثة قتيل أسفل سجادة الصالون، وعلقت على المقطع بسخرية وخوف: "هذا رائع.. كل شيء على ما يرام".تظهر في الفيديو وهي تزيح سجادتها لتظهر ما يبدو أنه علامات واضحة لمسرح جريمة قديم مخطوط على الأرض.مما جعل الأمور تبدو أكثر رعبًا، وجود كلمة "القضية رقم 091101" مكتوبة بجانب أثر الجثة بقلم ماركر أسود، بالإضافة إلى ذلك، كانت الأرضية خشنة مختلفة اللون، كما لو تم تنظيفها سابقا بشكل مكثف.قالت المرأة: "لم يزعجني معرفة وجود شخص مقتول سابقا في منزلي الجديد، لكن تخيل الرعب الذي شعرت به عندما أزحت السجادة ووجدت هذا".حقق مقطع الفيديو الخاص بها أكثر من 4.8 مليون مشاهدة، حيث ترك أكثر من 668000 شخص "إعجاباتهم بالمقطع".



