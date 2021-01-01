

النقل تستعد لإطلاق أتوبيسات BRT على الطريق الدائري ديسمبر المقبل النقل تستعد لإطلاق أتوبيسات BRT على الطريق الدائري ديسمبر المقبل

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل ، إن الأتوبيسات BRT الجديدة سيتم تدشينها فى أواخر ديسمبر المقبل على الطريق الدائري، بديلة الميكروباص الذى سيتم وقف سيره على الطريق الدائري بدءاً من ديسمبر المقبل، موضحاً أن الوزارة تسعى إلى تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.



أضاف أن أتوبيسات BRT الجديدة، سيتم تخصيص لها حارتين في المنتصف على الطريق الدائري لتسييرها بواقع حارة لكل اتجاه، وستعمل بالغاز الطبيعي، مؤكداً أنه ستكون هناك محطة قيام ومحطة وصول، مروراً بمحطات عدة تحدد خلال الفترة المقبلة.



أكد أن أتوبيسات BRT الجديدة، تعمل بنظام نقل عام مرن ومتكامل يوفّر خدمة سريعة وآمنة وتقدم مستوى عالياً من الخدمات، إذ تسير بترددات تصل إلى دقائق معدودة، مؤكداً أنه يساعد على الحد من التلوث البيئي حيث يعمل عن طريق الكهرباء، موضحاً أن أول استخدام لنظام الحافلة سريعة التردد بالعالم كان في مدينة كوريتيبا، البرازيل عام 1974.

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أشار إلي أنه جاري تنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكي (ITS) ليكون الطريق الدائري من أوائل الطرق في مصر الذي يستخدم عليه هذا النظام.ويستمر موقع ايجيبت اوتوموتيف في تقديم كل ما هو جديد في عالم السيارات. ونقدم لك عزيزي القارئ عدد من المعلومات عن الأتوبيسات الترددية الذكية:1- يتم إنشاء المسارات اللازمة على الدائري لسير أتوبيسات “BRT”.2- تتمتع الأتوبيسات الترددية بعدة مميزات، حيث أنها قادرة على الاتصال إلكترونيا بإشارات المرور ليكون لها الأولوية في المرور وذلك بعد تخصيص حارتين لها، كما تتمتع بالسرعة الفائقة.3- ويمكن لهذه الأتوبيسات نقل 4 آلاف راكب في الساعة، حيث أن الأتوبيس الواحد يسع 170 راكبا.4- تعمل بالطاقة الكهربائية حيث تحد من التلوث، كما أنها مزودة بكاميرات مراقبة.5- هناك 160 مدينة كبيرة في العالم طبقت نظام الأتوبيس سريع التردد بديلًا للمترو.6- عربات الأتوبيس قابلة للزيادة، كما أنها تضاهي في سرعتها مترو الأنفاق وقطارات السكك الحديدية.7- تكلفة 7 كيلومترات من مترو الأنفاق تعادل تنفيذ 425 كم من مسار أتوبيسات التردد السريع.