النحت الديناميكي.. أبرز التقنيات التجميلية للوصول لجسم مثالي

قال الدكتور هيثم النجار استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، إن عملية نحت الجسم تعتبر من أبرز العمليات التجميلية التي تهدف إلى الوصول لجسم مثالي ومُتناسق سواء أكانت للرجل أو المرأة، عن طريق نحت عضلات البطن وإبرازها سواء بشكل انسيابي أنثوي للمرأة، أو بشكل مقسم قوي للرجل.
وأوضح هيثم النجار، أنه خلال عملية نحت الجسم الديناميكي يجب أن يراعي الأخصائي الأبعاد الثلاثة للجسم "الطول – العرض- العمق" أما البعد الرابع الذي استحدثته هذه التقنية وتميزت به هو "البعد الحركي" ويقصد به ظهور العضلات تحت الجلد في حالة حركة الجسم، لذلك سميت هذه التقنية باسم نحت الجسم الديناميكي رباعي الأبعاد، وهذا هو سر تفضيل الرجال لهذه التقنية للحصول على القوام الرياضي المميز.
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