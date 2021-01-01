النحت الديناميكي.. أبرز التقنيات التجميلية للوصول لجسم مثالي



النحت الديناميكي النحت الديناميكي

قال الدكتور هيثم النجار استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، إن عملية نحت الجسم تعتبر من أبرز العمليات التجميلية التي تهدف إلى الوصول لجسم مثالي ومُتناسق سواء أكانت للرجل أو المرأة، عن طريق نحت عضلات البطن وإبرازها سواء بشكل انسيابي أنثوي للمرأة، أو بشكل مقسم قوي للرجل.



وأوضح هيثم النجار، أنه خلال عملية نحت الجسم الديناميكي يجب أن يراعي الأخصائي الأبعاد الثلاثة للجسم "الطول – العرض- العمق" أما البعد الرابع الذي استحدثته هذه التقنية وتميزت به هو "البعد الحركي" ويقصد به ظهور العضلات تحت الجلد في حالة حركة الجسم، لذلك سميت هذه التقنية باسم نحت الجسم الديناميكي رباعي الأبعاد، وهذا هو سر تفضيل الرجال لهذه التقنية للحصول على القوام الرياضي المميز.



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وأشار هيثم النجار، إلى أن تقنية نحت الجسم العادية "شفط الدهون" تعطي نتائج جيدة لمن يعاني من الدهون العميقة والمتوسطة ولكنها لا تنجح في الحصول على القوام المنحوت والعضلات البارزة من خلال هذه العملية وحدها لأنها تفشل في الوصول إلى دهون الطبقات السطحية تحت الجلد مباشرة وهذه الدهون تعد أكثر أنواع الدهون العنيدة التي لا تستجيب للرجيم والرياضة.وأكد استشاري جراحة التجميل وتنسيق القوام، أنه خلال تقنية نحت الجسم الديناميكي، يتم استخدام موجات الفيزر متوسطة الطاقة التي تذيب الدهون بلطف دون التسبب في تلف الأعصاب أو الأوعية الدموية، حيث تستطيع الموجات فوق الصوتية المستخدمة في النحت الديناميكي الوصول للأنسجة الدهنية بشكل انتقائي حتى الوصول إلى الطبقات السطحية من الدهون التي تفصل بين الجلد والعضلات وتجعل ظهور الدهون أصعب.