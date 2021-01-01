المنتخب المغربية: رئيس الرجاء في القاهرة لحسم انتقال رحيمي إلى الأهلي

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صورة الخبر: سفيان رحيمي
سفيان رحيمي

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن تواجد رشيد الأندلسي رئيس نادي الرجاء المغربي، في القاهرة، لحسم ملف انتقال لاعب الفريق سفيان رحيمي إلى الأهلي.

وأضحت صحيفة المنتخب المغربية، أن الأندلسي ترأس بعثة الفريق المغربي التي توجهت اليوم الجمعة إلى القاهرة لإتمام صفقة رحيمي الذي دخل الأهلي في مفاوضات جادة لضمه لصفوفه خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت إلى أنه من المنتظر أن يحسم رئيس الرجاء المغربي في الموضوع بالقاهرة، بعدما حدد النادي قيمة انتقال اللاعب إلى الأهلي.

وأكدت الصحيفة المغربية أن الرجاء كان قد حدد قيمة بيع رحيمي 52 مليون جنيه مصري في حين عرض الأهلي 35 مليون جنيه مصري.

وسافر الرجاء البيضاوي إلى القاهرة لمواجهة بيراميدز في إطار ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم المقررة يوم الأحد على ملعب الدفاع الجوي.

المصدر: المنتخب المغربية

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