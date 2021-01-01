كشفت تقارير صحفية مغربية، عن تواجد رشيد الأندلسي رئيس نادي الرجاء المغربي، في القاهرة، لحسم ملف انتقال لاعب الفريق سفيان رحيمي إلى الأهلي.
وأضحت صحيفة المنتخب المغربية، أن الأندلسي ترأس بعثة الفريق المغربي التي توجهت اليوم الجمعة إلى القاهرة لإتمام صفقة رحيمي الذي دخل الأهلي في مفاوضات جادة لضمه لصفوفه خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأشارت إلى أنه من المنتظر أن يحسم رئيس الرجاء المغربي في الموضوع بالقاهرة، بعدما حدد النادي قيمة انتقال اللاعب إلى الأهلي.
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التعليقات على المنتخب المغربية: رئيس الرجاء في القاهرة لحسم انتقال رحيمي إلى الأهلي
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